微創攝護腺拉開手術 擺脫尿不順

▲李高漢醫師表示，新型微創攝護腺肥大手術，麻醉和手術時間、術後恢復期及住院天數相對傳統手術較短。



隨著臺灣進入超高齡化社會，男性良性攝護腺肥大（BPH）造成的下泌尿道症狀也更加常見。傳統手術雖然效果顯著，但常伴隨逆行性射精等副作用，且手術及麻醉時間較長，對高齡、多重共病的病人是一大挑戰。奇美醫院引進多種新型微創手術，如攝護腺拉開手術與攝護腺水蒸氣消融手術，不僅手術時間、術後恢復期及住院天數相對較短，最重要的是能保留病人的性功能，降低逆行性射精的發生機率，成為此一高風險族群的理想選擇。

奇美醫院泌尿外科主治醫師李高漢舉例說明，85歲陳姓老翁有心血管疾病史，也曾接受心臟繞道手術，最近因反覆泌尿道感染引起頻尿、急尿、尿不乾淨等，檢查發現兩側攝護腺左右葉重新增生造成阻塞，考量高齡不適合深度麻醉，採用新型微創經尿道「攝護腺拉開手術」，僅花費十分鐘左右，並在靜脈麻醉下順利完成。術後當天下午即移除尿管，隔天順利出院。門診追蹤時，陳翁的最大尿流速已獲改善，餘尿量減少；但因長期的阻塞導致膀胱功能退化，目前持續使用藥物治療膀胱無力。

李高漢說明，攝護腺肥大初期通常採取藥物治療，以緩解排尿速度變慢、排尿斷斷續續、尿不乾淨、頻尿、夜尿等下泌尿道症狀。但當症狀持續惡化、藥效不佳或出現併發症時，則須安排進一步檢查，確認是否需要手術治療。

從傳統治療到新型微創各有利弊。傳統攝護腺手術係透過單極電燒、雙極電燒或不同的雷射來執行手術，能有效減少攝護腺體積、改善排尿狀況，且長期追蹤再治療率低，但可能伴隨手術中出血、逆行性射精、短暫尿失禁或尿道狹窄等，且手術及麻醉時間相對新型長。

李高漢指出，新型微創攝護腺肥大手術麻醉和手術時間、術後恢復期及住院天數相對傳統手術較短，也能短期內改善排尿症狀，對於高齡或多重慢性病不適合長時間深度麻醉的病人，提供更安全且風險較低的選擇。此外，能夠保留性功能，不易產生逆行性射精的問題，也讓對生活品質有高要求的年輕或中年病人更願意接受治療。但對於攝護腺中葉肥大或攝護腺體積超過80公克病人較不適合。