微創治療三尖瓣逆流 8旬婦重生

成大醫院心臟血管科醫師黃睦翔指出，透過微創「經導管三尖瓣置換術」，可有效改善重度三尖瓣逆流。 （記者林怡孜攝）

記者林怡孜∕台南報導

三尖瓣閉鎖不全若未妥善治療，可能引發右心衰竭、腹水及下肢水腫等問題，嚴重影響生活品質。成大醫院心臟醫療團隊近期成功完成首例「經導管三尖瓣置換術」，協助一名82歲女性患者改善長期困擾的腹水與呼吸困難，術後恢復順利，已平安出院。

成大醫院心臟血管科醫師黃睦翔表示，該名患者因嚴重三尖瓣閉鎖不全，近半年來腹部明顯腫脹、雙腳水腫，稍微活動就感到喘促，生活大受影響，甚至需要多次抽取腹水。檢查發現三尖瓣出現嚴重逆流，造成右心功能逐漸惡化。傳統治療方式多為開胸進行瓣膜修補或置換手術，但考量患者年事已高，且合併多項慢性疾病，若接受開胸手術，風險極高。經院內心臟團隊完整評估與討論後，決定採用較為安全的微創方式「經導管三尖瓣置換術」。

黃睦翔醫師指出，經導管三尖瓣置換術手術不需開胸，而是透過股靜脈將人工瓣膜送入心臟，精準置放於原三尖瓣位置，以改善血液逆流情形。患者術後心臟超音波顯示逆流明顯減少，患者腹水逐步消退，呼吸狀況也大幅改善，住院期間恢復穩定，出院後持續於門診追蹤，整體生活品質明顯提升。

黃睦翔醫師強調，三尖瓣疾病的治療須依患者年齡、心臟功能與整體健康狀況個別評估。傳統開胸手術仍是重要治療選項，但對於高齡或高風險患者，經導管手術提供了更安全、微創的新選擇，隨著技術進步，未來可望嘉惠更多患者。