微創納氏手術矯正漏斗胸 醫師：10-14 歲把握最佳治療時機

亞東紀念醫院小兒外科主治醫師夏肇聰說明最合適治療漏斗胸的時機。





漏斗胸是最常見的先天胸廓畸形，胸骨因內凹造成外觀凹陷，不僅可能壓迫心肺，也常帶來明顯的心理壓力。亞東紀念醫院小兒外科主治醫師夏肇聰表示，漏斗胸通常在青春期前後變得明顯，而 10-14 歲是最合適的治療時機，此時胸廓仍具彈性，矯正效果佳、疼痛較輕、併發症也最少。

內凹嚴重的女高中生 微創納氏手術後變得更有自信

夏肇聰醫師也分享一位高中女學生的案例。因胸骨凹陷明顯長期感到自卑，尤其在游泳課時，往往會想盡辦法躲避，甚至影響了穿衣打扮與社交互動。經完整評估後，我們為她安排了微創納氏手術，並置入兩根矯正板。術後回診時，明顯感受到她的變化——站姿更挺立、說話更有自信，笑容也變多了。夏肇聰醫師提到，漏斗胸帶來的心理負擔往往比想像中更深。透過微創納氏手術，不僅能改善胸型與生理功能，也能協助患者減輕長期累積的自卑與焦慮，讓身心都獲得真正的改善。

漏斗胸是否需要進行手術治療？專科醫師帶你掌握兩大評估面向

夏肇聰醫師指出，是否需要治療主要從兩大面向評估。第一是醫學檢查結果，包含 CT評估的 Haller Index（HI）是否大於 3.25、心臟是否受壓或位移、肺功能是否下降、是否容易喘等，若已影響生理功能，就會建議手術介入。第二是外觀與心理影響，若凹陷明顯、造成駝背、姿勢改變或自信心下降，便具有治療必要。家長也常擔心的復發問題，夏肇聰醫師指出，若手術年齡太小、胸廓過軟，或矯正板放置時間不足，都可能增加復發風險，因此會建議 10-14 歲是最理想開刀年齡。但若醫師評估胸骨凹陷的程度較嚴重、合併明顯心肺壓迫，或已影響到孩子的日常功能，即使年齡較小，也會視個案狀況提前介入，以避免拖延造成更大負擔。

微創手術取代傳統開胸成主流

對於需手術矯正的患者，目前臨床最常使用的是微創納氏手術。夏肇聰醫師說明，手術會在胸側開 2-3 個小傷口，使用胸腔鏡引導可以更清晰看清楚，將弧形矯正板穿過胸骨後方，再翻轉將胸骨撐起並固定，整個過程約 1-2 小時，患者多半術後醒來即可下床。夏肇聰醫師補充，傳統漏斗胸手術必須開胸腔、打斷骨頭再縫合，恢復期長、出血量多、疼痛也較劇烈；而微創技術的普及加上胸腔鏡輔助，能有效降低出血、感染等風險，但這種嚴重的併發症在現今已非常少見。

術後住院 3-5 天即可出院 疼痛多在一週內改善

術後照護部分，夏肇聰醫師表示，一般術後住院約 2~3 天，若仍有不適會延長，視個人情形調整，出院後一週回診，之後會安排 1 個月、3 個月等間隔追蹤。因為胸骨被撐開，術後前幾天通常仍會感到疼痛，但多可透過止痛藥控制，約一週內會明顯改善。夏肇聰醫師提醒，矯正鋼板在前三個月尚未完全穩定，患者需避免劇烈活動、過度伸展或提重物，以免板子移位。一般日常生活多能在 2-3 週內恢復，學生通常能於兩週內返校。一般矯正板會在胸腔內放置約 2-3 年，等胸廓重建穩定後再取出。取出手術相對簡單、約 1 小時即可完成，通常只需住院 1-2 天。夏肇聰醫師也提到，取出時沾黏情形通常較經微，但大多能安全分離，不用太過擔心。

漏斗胸能不能免役？

近期因演藝圈逃兵事件讓漏斗胸再度受到討論，那是否只要有漏斗胸就能免役？夏肇聰醫師澄清，其實不一定，是否免役需依國軍體檢標準，包括Haller Index、心臟壓迫程度、肺功能、運動耐受度等客觀數據判斷，經進一步評估才會確定是否能夠達到免 役標準。夏肇聰醫師說明，接受納氏手術並放置矯正板，一般人大都能維持正常活動，但仍建議不要從事胸部過度用力或壓迫的工作。但至於能不能構成免役原因，仍需進 一步依個人情形謹慎評估。



更多新聞推薦

● 黃國昌怒轟賴政府賴帳警消 民眾黨啟動團體訴訟討退休金