微創經尿道攝護腺拉開手術 保住性功能

奇美醫泌尿外科主治醫師李高漢表示，新型微創經尿道攝護腺拉開手術讓多病共存長者擺脫尿不順，並提醒民眾定期ＰＳＡ篩檢守護健康。（記者汪惠松攝）

記者汪惠松∕台南報導

85歲陳姓老翁有心血管疾病史，曾接受心臟繞道及經尿道攝護腺銩雷射切除手術，因反覆泌尿道感染引起頻尿、急尿等，檢查顯示兩側攝護腺左右葉重新增生造成阻塞。經採用新型微創經尿道攝護腺拉開手術，約10分鐘在靜脈麻醉下順利完成，當天移除尿管，隔天出院。

陳翁術後門診追蹤，原最大尿流速只有每秒11.7毫升已獲改善，餘尿量亦減少；但因長期的阻塞導致膀胱功能退化，目前持續使用藥物治療膀胱無力的問題。

廣告 廣告

奇美醫院泌尿外科主治醫師李高漢表示，隨著台灣進入超高齡化社會，男性良性攝護腺肥大造成的下泌尿道症狀也更加常見。傳統手術雖然效果顯著，但常伴隨逆行性射精等副作用，且手術及麻醉時間較長，對高齡、多重共病的病人是一大挑戰。

攝護腺拉開手術與攝護腺水蒸氣消融手術不僅手術時間、術後恢復期及住院天數相對較短，並能保留病人的性功能，降低逆行性射精的發生機率，成為高風險族群的理想選擇。

李高漢指出，面對攝護腺肥大，病人應與泌尿外科醫師充分討論，並考量自身的攝護腺體積、共病狀況、對副作用的接受度及個人的偏好，為自己選擇最適合的手術方式。無論是否需要手術，平日都應正視攝護腺健康問題，定期檢查與日常保養為延緩攝護腺肥大惡化的重要關鍵；正確飲食、生活習慣以及定期的攝護腺特異性抗原篩檢，更是男性守護下半場健康的重要課題。