微創脊椎手術是什麼？術前必知6大準備事項

您是否因椎間盤突出、脊椎側彎或骨刺壓迫等問題而影響生活，卻不知是否該下定決心進行手術？今天的專題將為您邀請到微創脊椎關節中心的台灣權威醫師張建鈞，帶您認識「微創脊椎手術」是什麼；作為現代醫療技術的最前沿，微創脊椎手術能以最小的創傷，解決複雜難解的脊椎疾病。若您想了解微創脊椎手術是什麼，並獲取必知的6件術前準備事項，那就千萬不能錯過今天的專文介紹。

微創脊椎手術是什麼？

張建鈞醫師介紹，微創脊椎手術是一種先進的外科技術，結合3D電腦導航和內視鏡技術，以最小的傷口完成脊椎疾病的治療。有別於傳統開放手術，微創手術透過小切口（8mm）進行操作，保留脊椎周圍的正常肌肉和軟組織，減少出血量、縮短復原時間，並降低手術風險。

該手術主要適用於椎間盤突出、脊椎骨刺壓迫、脊椎滑脫等疾病，並廣泛應用於複雜病症的治療，如脊椎翻修手術、脊椎側彎矯正。手術中藉由即時影像導航進行精準操作，可有效提升治療效果且降低手術風險。

術前必知6大準備事項

張建鈞醫師提到，在進行微創脊椎手術之前，患者需先瞭解以下六大關鍵：

1. 微創脊椎手術的適應症

微創手術適用於多種脊椎疾病，包括椎間盤突出、脊椎滑脫、脊椎骨折以及脊椎腫瘤等。多數脊椎疾病都有機會透過微創技術治療，能擁有更低的風險和更快的恢復期，但仍需與您的醫師討論。

2. 微創手術的優點

微創手術最大特色，在得以保留脊椎的原始結構，避免破壞健康的韌帶和軟組織。同時，手術過程中流血量少，能有效降低感染風險，術後恢復時間也更短，對患者來說更加安全、舒適。

3. 微創手術的種類

醫療領域有不同類別的微創手術，包括3D電腦導航脊椎融合手術、脊椎內視鏡手術等，處理各式適應症。請與您的主治醫師面談，根據您的具體情況，選擇最適合的手術方式。

4. 手術風險與併發症

雖然微創手術風險較低，但仍有神經損傷、感染等併發症。選擇具備豐富經驗的醫療團隊，有效降低手術風險，提升治療安全性。

5. 術後復原與復健

脊椎微創手術可以比傳統手術還要快出院。脊椎內視鏡手術通常術後一到兩天可出院，其他微創脊椎手術住院時間，通常從術後一天至五天出院不等。

術後復健，因為軟組織破壞少，故復健的時間可以大幅縮短，大部分的微創脊椎手術可以不需要復健。

6. 術後穿著背架的必要性

術後是否需要背架取決於手術類型與病患狀況。例如，接受鋼釘固定手術的患者，建議穿硬式背架3個月以保護脊椎；輕微病變則可選擇軟式護腰。患者應與醫師討論適合的背架選擇與使用時長。

「微創脊椎關節中心」位於台中慈濟醫院，由張建鈞醫師領導的專業手術團隊負責。團隊擁有十年以上的臨床經驗，成功完成超過1700例微創手術，特別是在高難度手術中（如脊椎側彎矯正和脊椎翻修手術）表現卓越。

「微創脊椎關節中心」致力於引入最先進的醫療設備，如3D電腦導航和ROSA機器人手臂輔助系統等，提供從術前評估至術後追蹤的一站式醫療服務。患者可在疼痛科、中醫、復健部、骨科與神經外科的共同協助下，享受到最專業的治療和最完善的術後照護服務。

若您正面臨脊椎疾病，想了解更多微創技術的詳細資訊，聯繫「微創脊椎關節中心」，接受專科醫師評估。

