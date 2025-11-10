微創膠水療法助攻 女教師告別靜脈曲張重返講台

醫師說，如果出現下肢靜脈曲張、長期腿部腫脹、疼痛、反覆腫脹、皮膚顏色改變或靜脈潰瘍，建議及早接受專科醫師檢查。（圖：示意圖 仁愛長庚合作聯盟醫院提供）

一名50歲高中女老師長期受雙腿靜脈曲張困擾，經常感到腿部癢痛難耐，甚至因抓癢導致破皮。她一度擔心必須動手術而感到焦慮，暫時請假休養。經醫師詳細超音波檢查與評估後，建議採用「靜脈膠水閉合術」治療。療程順利進行，術後恢復良好，不到一個月便重新回到講台。

仁愛長庚合作聯盟醫院胸腔暨心臟血管外科林宜右醫師說，靜脈曲張是常見的靜脈疾病，主要因血管瓣膜受損或血管壁變弱，導致血液滯留及血管擴張扭曲。患者常出現小腿腫脹、夜間抽筋、久站疼痛等不適。如果有家族病史、肥胖、懷孕或長時間久站、久坐等因素，都可能提高罹患風險。他指出，靜脈曲張不僅是外觀問題，更可能影響生活品質，甚至潛藏深層血管疾病。建議病患接受完整的血管超音波檢查，由專業醫師根據病情輕重與血管型態，擬定最合適的治療方式。

目前微創療法日益成熟，包括靜脈內雷射（EVLT）與醫療膠水（VenaSeal）等技術，都能有效封閉病變血管，讓病人恢復快、疼痛少。林宜右醫師表示，治療目的並非僅是「動手術」，而是要改善病人整體生活品質。他強調，並非所有靜脈曲張患者都需手術，如果是早期症狀，也可藉由穿著醫療彈性襪、藥物治療與改善生活習慣來延緩病情惡化。

林宜右醫師補充，許多患者害怕一就診就被要求手術，其實這是誤解。透過門診檢查可清楚掌握病情並評估多種治療選擇。，在手術中採用不插管麻醉方式，減少病人術中不安與不適，術後也持續追蹤與衛教，讓病人在安心氛圍中完成治療。很多病人手術後不只是小腿腫脹減輕，連晚上睡眠品質都改善了。

醫師提醒，如果出現腿部長期腫脹、疼痛、皮膚顏色變化或潰瘍等情形，應及早就醫，由專科醫師檢查評估。透過專業診斷與個人化治療，能有效擺脫靜脈曲張的不適，重拾健康與自信。（張文祿報導）