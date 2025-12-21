微創螺旋刀手術 告別鼻塞

三十一歲林小姐長期因鼻塞、流鼻水、打噴嚏，造成睡眠品質低落、白天精神不濟、頭昏頭痛；且因夜間張口呼吸，起床時喉嚨常常乾痛不適。過去已經嘗試過各種口服藥物及鼻噴劑治療，但效果都不甚顯著。曾有醫師建議開刀治療，但因工作無法請長假，加上擔心術後恢復時間長跟可能造成的不適，遲遲不敢下定決心接受手術。後經高醫耳鼻喉科門診全面地評估後，確診為嚴重慢性肥厚性鼻炎，因保守治療效果有限，在醫師專業細心的說明下，林小姐選擇接受恢復期短、黏膜保留度高的「微創螺旋刀」下鼻甲手術，術後鼻塞症狀立即改善，她開心地分享「可以好好的用鼻子呼吸，不用一直擤鼻涕，甚至能一覺睡到天亮，早上起床不會口乾舌燥的感覺真好」！

高醫戴嘉言副院長表示，高醫身為大學附設的教學醫院及醫學中心，以教學、服務、研究為宗旨，提供全人照護、培育優秀人才、發展卓越科技為目標；並堅持以病人為中心，給予最適當的醫療健康照護。隨著科技進步，在耳鼻喉醫療領域上持續導入精準與微創技術，結合臨床診斷、研究與創新治療模式，協助鼻塞的患者，擺脫長期困擾，重拾健康與高品質生活。

高醫耳鼻喉部主任吳哲維醫師指出，許多患者因長期鼻塞誤以為是鼻息肉，一進診間便焦急詢問「是不是長出息肉把鼻子堵住了？」經鼻鏡檢查後，多數患者其實是「下鼻甲肥大」導致呼吸道壓迫狹窄，讓空氣難以通過。下鼻甲長期受過敏與發炎刺激，黏膜組織會增厚甚至連帶骨頭肥大，造成如「雙線道路被違停車輛佔滿」般的阻塞，單靠藥物難以完全改善。

對於因結構改變導致的肥厚性鼻炎，傳統電燒、切除或雷射治療常伴隨黏膜受損、恢復期長及結痂嚴重等問題，讓病患對於接受手術相關治療相當畏懼；高醫引進「微創動力旋轉刀（微創螺旋刀）」可精準處理下鼻甲肥厚問題，結合內視鏡與微創技術，能在小傷口下進入黏膜深層，將增生組織與肥大骨頭精準清除，完整保留黏膜表面，降低副作用並提升長期效果，是近年治療頑固性鼻塞的重要突破。