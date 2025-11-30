微創變7小時手術！5月大女嬰不治身亡...國際超模「開第一槍」首發聲

娛樂中心／綜合報導

一名5個月大女嬰接受心臟微創手數不幸離世。（示意圖／pixabay）

中國寧波一名5個月大的女嬰「小洛熙」近日在醫院接受心臟手術不幸離世，據了解，醫生此前強調只是3個小時的微創手術，不會影響寶寶健康，然而，實際手術卻耗時超過7小時，家屬因此質疑院方術前診斷不當，消息引發高度關注。中國超模何穗日前才宣布與陳偉霆修成正果並升格當媽，如今也挺身而出為小洛熙家屬發聲。

國際超模何穗發聲。（圖／翻攝自何穗小紅書）

何穗29日在小紅書沉痛發文，她引用歌曲《魯冰花》歌詞「天上的星星不說話，地上的媽媽想娃娃」，並hashtag「小洛熙」、「洛熙媽媽」、「生命無法承受之痛」等關鍵字發聲，成為首位公開替小洛熙聲援的名人。貼文一出，網友不禁感動直呼「嗚嗚最好的超模，終於有公眾人物發聲了」、「大美女人美心善」。

廣告 廣告

回顧整起事件，小洛熙媽媽11月17日透過社群平台揭露女兒在寧波大學附屬婦女兒童醫院接受心臟微創手術時不幸身亡的經過，並對手術流程提出多項質疑，包括小洛熙手術期間，醫院始終拒絕告知家屬真實現況，手術結束後，醫生原先向家屬表示手術已順利完成，沒想到不久後寶寶卻被緊急送往搶救，情況急轉直下，事件曝光後，引發網友高度關注，消息甚至一度衝上微博熱搜第一。

更多三立新聞網報導

都是祖國的孩子！賽德克族美女網紅突喊「灣灣回家」網傻眼：祖墳冒黑煙

TWICE娜璉媽媽飛來台！曬母女「後台合照」樂喊：女兒加油

一個月暴瘦10公斤！王陽明「身體現況」曝光 女兒嗆：你是很有名嗎？

暴雨車禍戲太狠！八點檔女星「裙子黏腿」驚險走光 對戲男星全目睹

