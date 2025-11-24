微創關節鏡手術治癒網球肘 手肘外側不再疼痛

35歲C小姐是一名會計師，日常工作長時間操作電腦與滑鼠，三年前開始出現手肘外側疼痛，被診斷為「網球肘」（肱骨外上髁炎），接受過物理治療、震波治療及局部類固醇注射等保守療法，症狀雖能暫時緩解，但疼痛總是反覆發作，讓她感到十分困擾。

C小姐後來到仁愛長庚合作聯盟醫院骨科陳重宇醫師門診求診，採用微創關節鏡手術恢復良好，兩週後即可開始進行伸展訓練，三個月後疼痛幾乎完全消失，日常生活與工作表現均明顯改善。

陳重宇醫師解釋，「網球肘」常見症狀包括抓握無力、提重物時疼痛等。治療上，初期可透過休息、伸展運動、護具、物理治療控制症狀；若疼痛持續或反覆發作，可考慮震波治療或局部注射以促進修復。但若經過六個月以上積極治療仍無改善，建議進一步評估是否有其他病因。