微創髖關節置換手術 解決長短腳困擾

南投一名茶農陳阿姨，因為長期工作姿勢不良，右側髖關節軟骨嚴重磨損下，出現長短腳，步態如同鴨子走路，還飽受髖部疼痛困擾四年多；台中慈濟醫院關節中心，替患者進行微創髖關節置換手術後，陳阿姨恢復正常行走，她開心的說，又能跟朋友到處走走了。

台中慈院關節中心醫師 趙子鎔 與 陳阿姨：「再來換抬妳的右腳，開過刀的右腳，其實妳腳只要抬得高，就沒有問題。」

手握助行器，陳阿姨在醫師鼓勵下，抬腳向前，邁開的每一步都覺得踏實，這是她動完髖關節置換手術的第二天。

台中慈院關節中心醫師 趙子鎔 與 陳阿姨：「(真大膽) 不是大膽，是手術後都知道(很成功)，不需要擔心。」

家住南投名間鄉的陳阿姨，跟丈夫一塊兒種茶，經年累月姿勢不良，釀成職業傷害，四年前右側髖部跟腹股溝，出現疼痛感，連走路姿勢都變了。

陳阿姨：「坐馬桶起來，不能走，就這樣，別人看起來，好像鴨子在走路，開刀就怕怕的，以後我的腳，會不會說，不能像正常人一樣。」

陳阿姨對開刀一直有疑慮，無意間發現朋友的姐姐，動過微創髖關節置換手術很成功，決定勇敢一次，果然這一刀開完，長短腳問題解決了，回診時步態恢復良好，走起路來都有風。

台中慈院關節中心醫師 趙子鎔：「我們目標一個月後，爬樓梯會好很多，兩個月之後，妳要開始跟人家去爬山，要去工作(都行)。」

陳阿姨：「以前都會顧慮腳不行， 人家跑到山上去，我們還在山下，(現在)非常開心，朋友揪，就出去一起走走 。」

微創髖關節置換術，讓陳阿姨的人生下半場變彩色了，能重拾行動自由，喜悅之情溢於言表。

