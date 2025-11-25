微創「攝護腺拉開手術」兼顧排尿與性功能
男性罹患良性攝護腺肥大後，最怕的往往不是排尿不順，而是藥物可能帶來的「逆行性射精」。奇美醫院泌尿外科主治醫師林才揚指出，為減少治療帶來的生活品質影響，新型的微創「攝護腺拉開手術」，協助病人改善排尿症狀，同時保留射精與勃起功能，成為介於藥物與傳統手術間的重要新選擇。
55歲的陳先生多年飽受解尿不乾淨、尿流細弱等下泌尿道症狀困擾，求助於各種保健食品都未見成效。經檢查後確認攝護腺肥大約50cc，初期以藥物治療雖改善排尿，但卻出現逆行性射精與鼻塞等副作用，即使調整藥物仍未緩解。考量陳先生年紀較輕、重視性功能，最終在醫師建議下接受「攝護腺拉開手術」，術後排尿順暢、性功能也不再被藥物干擾。
圖說：攝護腺拉開手術所使用的專用植入裝置，可將肥大的攝護腺葉向兩側撐開，形成更通暢的排尿通道。(圖片來源/記者林薇安攝)
林才揚醫師表示，良性攝護腺肥大在50歲以上男性極為常見，且會隨年齡增加而更加明顯。依歐洲泌尿學會指引，治療強調循序漸進：初期以生活調整與保守療法為主，約79%的病人能在五年內維持穩定；若症狀仍困擾，才會考慮藥物或手術。然而，傳統手術雖能有效改善排尿，但仍有出血、需麻醉及可能影響射精功能等風險，對高齡者或合併多重疾病者並非最佳選項。這使得「低侵入性、快速恢復」的微創手術需求更加明顯。
林才揚醫師指出，「攝護腺拉開手術」不切除攝護腺組織，而是植入永久性裝置，將肥大的攝護腺葉向兩側撐開，使尿道恢復通暢。全程約10至30分鐘，多在靜脈麻醉下完成，部分病人甚至可於門診處理。特別適合希望保留性功能、攝護腺體積介於30至80毫升、對藥物效果不甚滿意，或因服用抗凝血藥而不適合傳統手術的病人。
林才揚醫師提醒，若男性出現頻尿、夜尿、急尿或排尿困難，別再忍耐，應及早就醫並接受專業評估，才能找到最適合自己的治療方式。他也呼籲男性定期進行攝護腺癌篩檢，以免延誤診治。攝護腺拉開手術提供了新的治療選項，能有效改善症狀，同時兼顧生活品質，是不少中高齡男性邁向健康生活的重要契機。
