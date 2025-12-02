微創+精準麻醉手術 北榮開心病患4天就出院

許多心臟疾病患者常因害怕「開心」手術而拖延治療，導致心臟衰竭或器官功能退化。臺北榮總心臟外科團隊率先結合「內視鏡微創瓣膜手術」與「多模式精準麻醉」，讓患者在手術室內即可安全拔除氣管內管，醒來無劇烈疼痛與插管不適，大幅縮短恢復期。71歲的呂女士與70歲的陳先生，分別在術後第4天與第6天順利出院，重拾正常生活。

微創不鋸骨、傷口僅5公分疼痛感大幅降低

台北榮總醫院心臟血管外科醫師郭姿廷指出，傳統開心手術需鋸開胸骨，傷口動輒20公分。內視鏡微創瓣膜手術的傷口位於右側肋間，僅約5公分大小，無需鋸骨或撐開肋骨，不僅減少組織破壞，術後疼痛感也大幅降低。透過3D內視鏡，醫師能精準修補或置換瓣膜，手術效果與傳統開胸無異，但患者術後活動限制更少，無需攜帶大型引流瓶，狀況穩定者隔日即可下床活動。

多模式精準麻醉手術室內「無痛拔管」

台北榮總醫院心胸麻醉科醫師張嫚芸指出，傳統心臟手術後，患者需帶著呼吸管至加護病房，待甦醒且生命徵象穩定後才能拔管，過程常伴隨傷口疼痛與喉嚨不適。北榮團隊採用「多模式精準麻醉」，結合神經肌肉監測與超音波導引周邊神經阻斷，精準控制麻醉深度與止痛效果。

「手術完成病人就能清醒配合，但對拔管過程幾乎『記憶空白』。」郭姿廷醫師解釋，患者在手術室內即可移除呼吸管，進入加護病房時已清醒且無插管不適，僅需觀察一晚即可轉回普通病房。這種做法雖增加醫護人員在麻醉過程中的監測壓力，卻能顯著減少患者的創傷症候群、譫妄發生率，加速術後復健。

病友術後50天重回高爾夫球場

70歲的陳先生雖有先天性心臟病，但每週打三至五場高爾夫球，自認是「健康寶寶」，因為一次偶發胸痛與高血壓，就醫診斷出重度主動脈瓣膜狹窄。他坦言起初對「引擎大修」般的心臟手術感到驚慌，一度想「以拖待變」，直到專科護理師的打電話跟他說再不動手術恐怕會「拋錨」，才下定決心動手術。手術相當順利，並且術後第5天呼吸訓練達標出院，第50天就重回球場揮桿，恢復速度驚人。

另一位71歲的呂女士因活動喘就醫，確診重度二尖瓣膜狹窄。呂女士的女兒表示，媽媽原本身體硬朗，得知需手術時覺得「世界崩塌」，但郭醫師的詳細解說給了她信心。呂女士術後恢復神速，轉回普通病房就能爬兩層樓梯，術後第4天出院，一個月後已重回廣場舞行列，還自豪地跟醫師說「要跳最前面」。

微創適用多種心臟病症技術獲國際肯定

郭姿廷醫師表示，內視鏡微創手術適用於二尖瓣膜、三尖瓣膜、心房中膈缺損及心臟腫瘤等病症，二尖瓣修補率更高達九成以上。北榮團隊甚至完成高難度的「雙瓣膜置換」（主動脈瓣與二尖瓣），相關成果與示範影片已發表於歐美心胸外科學會平台CTSNet，獲得國際肯定。

郭姿廷醫師提醒，瓣膜疾病不可逆，拖延治療只會讓心肺功能惡化、手術風險增加。雖然微創手術費用較傳統手術高出約5至10萬元（不含瓣膜等醫材），但能換來更小的傷口、更少的疼痛與更快的恢復，值得患者與醫師討論選擇最適合的治療方案。