微創 SMILE Pro 大學眼科「3.0 Pro Max」新技術 台灣近視雷射新里程 Al個人化大數據再升級

▲全球眼科業務副總裁章平達授與大學眼科13萬SMILE_SMILE Pro案例證書，宣布近視雷射正式進入微創3.0時代

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】大學眼科今（7）日宣布，專屬的「i精準Cloud」AI大數據平台為核心，攜手全球光學及眼科設備領導品牌德國蔡司，正式進入微創3.0時代，結合AI導航與台灣實證參數，大學眼科首發累積超過13萬例臨床資料，推動近視雷射從標準化流程，邁向更精準的個人化新標準。

▲大學眼科榮譽總院長林丕容醫師分享SMILE Pro 3.0 Max的核心雲端「i精準Cloud」AI大數據資料，讓雷射技術由標準化轉向精準個人化

大學眼科與德國蔡司合作，將臨床應用結果發表於國際眼科專刊《Cake Magazine》的研究1指出，將數位化工作流程與數據整合導入屈光手術，可提升整體流程效率，術前平均準備時間減少約11%，手術時間大幅減少約25%，顯示數據應用已成為近視雷射穩定發展的重要基礎。

▲大學眼科榮譽總院長林丕容醫師、大學眼科院長葉威毅醫師、蔡司全球眼科業務副總裁章平達、中信啦啦隊莎莎、瑄、Gary共同見證雷射手術進入微創 3.0 累積13萬例資料 打造台灣民眾專屬近視雷射數據資料庫

SMILE Pro 3.0 Max 技術整合大學眼科累積的13萬例台灣民眾專屬 SMILE／SMILE Pro 系列完整術前、後數據，建構以本土實證為核心的「i精準Cloud」AI 大數據平台。將眼睛大小、度數、角膜弧度與厚度、用眼習慣與年齡等關鍵差異參數納入分析，近視雷射得以從既有的標準化流程，進一步發展為以個別條件為基礎的「量眼訂製」，為不同需求族群設定更貼近需求的矯正目標。

「i精準Cloud」平台更整合完整近25項術前檢查、精準驗光、設備參數設定與醫師臨床經驗值，術後回診狀況，搭配AI數據即時回饋，是目前國內數據值、經驗值及規模最完整，也最符合台灣民眾的數據資料庫，提供近視、老花雷射更精確及「個人化」的參數建議，提升術後精確度與穩定性。

從近視、老花矯正設定、透鏡與雷射深度規劃，到實際雷射參數及術後回診狀況，相關資料皆可被去識別化後完整保存與比對；在相同醫師、設備與術式條件下，得以對照不同患者條件的實際手術表現，完整記錄的機制，為醫師提供龐大的術前、術中及術後參考資料庫，追求「誤差趨零」的成果，大幅提升手術結果的精準度。

大學眼科榮譽總院長林丕容醫師表示：「當醫師對照相同術式、相同設備，不同條件的實際手術執行狀況與恢復表現，評估時不只是憑經驗，更有SMILE Pro 3.0 Max的核心雲端『i精準Cloud』AI大數據資料為依據，這對個人化雷射規劃是很實質的進步。」蔡司全球眼科業務副總裁章平達則表示，非常樂見在微創3.0 SMILE Pro平台上發展台灣實證參數，大學眼科進一步發展專屬的3.0 Pro Max數據庫，將AI導航再升級，精準客製化。龐大的術前、後臨床追蹤數據，正好補足了設備僅紀錄手術前和執行完當下的限制，當執行端與追蹤端的閉環資訊得以串聯，便能相互對照，形成更強大的數據庫，進一步提供台灣民眾最優質的個人化近視老花雷射的矯正選擇。

多數近視族群在考慮是否接受近視雷射時，除了矯正近視外，也會同時考量老花矯正或是日後面臨老花後的因應。大學眼科院長葉威毅醫師指出，臨床上合併近視與老花的中高齡族群比例明顯升高，詢問度成長約四成，與臺灣人口中位數「約46歲」的結構相呼應；這類型民眾在遠近視物切換（如開車看導航、外出看手機）及生活場景轉換中感受強烈不便，且常伴隨乾眼困擾，因此傾向尋求一次解決近視與老花困擾。葉威毅醫師說明，近視及老花的矯正，個人化的數據極為重要，新型SMILE Pro 3.0 Max應用「i精準Cloud」數據，根據每位患者的術前檢查資料、日常用眼習慣，以及模擬遠近交替試戴結果，結合大數據輔助優化相關參數，讓醫師能更精準的為每位患者制訂專屬個人化近視老花矯正方案。

SMILE Pro 3.0 Max微創近視雷射，傷口約0.2公分、約筆尖大小，雷射精準作用於角膜基質層，透過極小截口取出角膜透鏡，有助於保留角膜結構完整性，降低乾眼機率；微創、快速、10秒的基礎優勢，及台灣民眾專屬「i精準Cloud」雲端大數據庫雷射參數，協助醫師在定位與規劃上更精準。單眼雷射時間約十秒即可完成，也能減輕患者在術中的緊張感，使整體手術流程更穩定。

接受近視雷射1個多月的中信兄弟應援團長Gary分享，平常在球場上應援，最困擾的就是隱形眼鏡乾澀、視線不穩的問題，「手術後恢復速度比想像中快，視線清楚也很穩定，應援時能更專心，不再分心擔心眼睛的不適感。」中信兄弟啦啦隊員瑄也開心分享，身為追求完美的愛美族群，術後還能繼續戴美瞳，讓她超級開心。中信兄弟啦啦隊員莎莎表示，「手術過程比想像中快很多，來不及緊張就結束了，整個過程大概只需要五分鐘，過程中也沒有任何不適感，應該說根本沒感覺，只要乖乖看著傳說中的綠點點就好。」對於需要高度用眼、講求視覺穩定度的族群而言，中信啦啦隊員一致認為：微創、安全與 AI導航所累積的臨床大數據，讓他們對新科技更安心放心。

林丕容提醒，近視雷射後的照護並不複雜，但需適度調整生活習慣。術後初期避免長時間近距離用眼、使用 3C 產品時適度休息，並依醫囑使用人工淚液，有助於減少乾澀不適；外出時配戴太陽眼鏡，避免強光與風沙刺激，也能幫助眼睛順利適應。透過定期回診追蹤與良好用眼習慣，有助於維持穩定且清晰的視力品質。