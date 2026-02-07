微博之夜出事了！章若楠、古力娜扎「舞台上慘摔」 驚險畫面流出
微博之夜出事了！章若楠、古力娜扎「舞台上慘摔」 驚險畫面流出
記者趙浩雲／台北報導
中國年度娛樂盛事「2025微博之夜」5日盛大登場，眾多女星盛裝亮相拚排場，卻接連發生跌倒插曲。近期因新戲《難哄》人氣暴漲的章若楠，以及以古裝劇《玉茗茶骨》再受矚目的古力娜扎，先後在公開場合不慎跌倒，畫面曝光引發熱議，古力娜扎也趕緊報平安。
章若楠當天身穿一襲黑色超大蓬裙現身紅毯，裙擺由多層網紗堆疊而成，份量感十足，行走間不慎踩到裙擺失去重心，當場向前跌倒。所幸同行的男星王安宇第一時間上前攙扶，不過因裙裝過於蓬鬆厚重，拉起過程相當吃力，最後王安宇全程護著章若楠手臂，陪她走完紅毯，畫面曝光後也被網友大讚貼心又有風度。
不只紅毯驚魂，古力娜扎同樣在當晚發生意外。她以一襲金色高開衩禮服搭配高跟鞋亮相，被不少網友封為「人間維納斯」，卻在頒獎典禮結束下台時，疑似因裙襬過長加上鞋跟過高，一個踉蹌當場跌倒。現場的宋軼與工作人員立刻上前攙扶，並迅速協助整理裙擺，避免走光。
娜扎跌倒後仍保持鎮定，面帶微笑完成後續行程，但畫面曝光後，仍讓不少粉絲擔心她是否傷到腳踝。對此，她事後親自發文報平安表示：「放心哦，腳沒事！」也在粉絲群自嘲回應：「除了尷尬，人無大礙。」幽默態度讓不少網友鬆了一口氣。
更多三立新聞網報導
《豆腐媽媽》替身墜樓！家屬控「沒保險」 劇組最新回應曝：有保意外險
《豆腐媽媽》替身是廣告男星！傷前陽光帥照曝 因墜樓「結婚計畫全毀」
《豆腐媽媽》替身墜樓！遭傳「獅子大開口6百萬」 未婚妻心碎曝真相
《豆腐媽媽》替身墜樓頭撞水泥地！工會聲明全文曝光：安全是人命底線
其他人也在看
黑天鵝歷險記！章若楠紅毯兩度踉蹌 他想扶卻「無從下手」笑翻全網
昨（5日）晚落幕的陸娛年度盛事「2025微博之夜」星光熠熠，但除了發生外傳楊冪團隊撕掉肖戰名牌搶C位，以致楊冪工作室發聲明自清兼質問微博之夜，掀起網路熱議外女星章若楠與古力娜扎也分別因禮服過於龐大及鞋跟過高，在紅毯及領獎台上意外摔倒。兩起事件雖未造成嚴重受傷，但現場畫面的驚心動魄瞬間引爆熱搜。
紅包該包到幾歲？網友熱議「停損點」其實不看年紀
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導農曆春節將近，紅包文化再度成為熱門話題。許多人開始思考紅包的「期限」究竟在哪裡？近日有網友在社群平台上發問：「...
46人游泳遇食人魚「血肉模糊」！急救包不夠用他「這」斷了
國際中心／徐詩詠報導阿根廷日前發生一起恐怖意外，46名泳客在維多利亞市（Victoria）當地熱門沙灘游泳，沒想到過程中突然遇到一群凶猛的食人魚攻擊，包括孩童在內，多名遊客受傷，此外，還有一名遊客的手指當場被啃斷。
杜拜海灘正妹竟是陳美鳳！「全台最美歐巴桑」69歲照樣穿超辣
69歲藝人陳美鳳因外型凍齡、身材曲線依舊凹凸有致，被外界封為「全台最美的歐巴桑」，多年來始終保持自信與優雅形象，也不吝於嘗試各種風格穿搭，展現不受年齡限制的時尚態度。近日她飛往杜拜度假，並在社群平台分享海灘美照，再度掀起網友熱議。
李多慧續約機車代言 挑車首重顏值
記者戴淑芳∕台北報導 超人氣的啦啦隊女神李多慧來台4年，已經成為十足的…
「微博之夜」陳妍希攜鮮肉男星出席 4男星撞衫超尬
「微博之夜」陳妍希攜鮮肉男星出席 4男星撞衫超尬
台南警界彭于晏幫妹子逃罰單「滑進摩鐵5小時」 綠帽男氣拿「進出證據」檢舉揭內幕
台南市警局二分局一名被封為「警界彭于晏」的黃姓員警，去年6月值勤時，查獲一對雙載情侶酒駕，但黃員因對後座女子有好感，涉嫌包庇對方逃酒駕罰單，事後2人意外在旅館巧遇，還共同進入房間約5小時。據了解，全案因綠帽男友檢舉全案才曝光，由於黃員形象與工作能力優秀，因此一開始內部還以為是刻意設局。
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
交往近10年！田中千繪認了「很幸福」78歲父看范逸臣「真實反應曝光」
女星田中千繪今（7日）日首度與彩妝大師父親田中東尼在台接受媒體聯訪，田中千繪也表示為此相當緊張，「爸爸講話會講很多，有時候會忘記在錄影，我也不是專業翻譯，會突然忘記他剛剛講了什麼，昨天也沒睡好。」記者林汝珊
劉德華低調妻近況照瘋傳 朱麗倩穿搭藏貴婦行頭！驚人膚況曝光
好久不見的華嫂朱麗倩最近驚喜現身，罕見的近況照在網路上傳開，立刻點燃大家的八卦魂。這位一直以來都超級低調的天王嫂，多年來幾乎消失在鏡頭前，這次難得露面，讓網友們忍不住開始熱烈討論這位華仔背後的女人。
唐治平不認愛！女友曝遭施暴「壓制5小時」 心寒揭內幕：薪水1/3養他
藝人唐治平近日才因走出喪母陰霾、現身粉絲見面會並透露生活逐漸回到軌道，獲得不少正面關注，未料感情話題卻突然炸鍋。其粉專「小編」自稱唐治平女友並上傳一張親吻照，抱怨感情不被承認。小編透露，兩人已交往一年多，期間甚至遭到施暴，引發粉絲與網友一片譁然。
GD認了「手滑按讚」Jennie辣舞影片！首度親揭真相：我的手很大
南韓天王G-DRAGON（GD，權志龍）又因「手滑」再度引爆話題，但這次他親自出面揭開真相。粉絲曾發現他對緋聞前女友、BLACKPINK成員Jennie在金唱片舞台片段點了讚，卻迅速收回，引發網路熱烈討論。昨（6）日，GD在節目《家大聲》上首次正面談到這件事，解釋自己瘋狂按讚的習慣，也讓粉絲得以一窺他社群操作的幕後小秘密。陳宣如
許瑋甯哽咽談10年前往事 被問楊丞琳尷尬「私下再聊」
許瑋甯發表新書《寫進時間的故事》，6日在世貿國際書展舉辦發表會。書中集結她10年來的成長，被問到最想和過取的自己說些什麼，許瑋甯突然停頓幾秒，忍不住哽咽：「想告訴自己，關於愛，再多做一點，讓對方知道你真的在乎。」
《大長今》之後20年依舊封神！李英愛55歲生日慶生近距離零修圖美到不科學
幕後慶生畫面流出，零修圖狀態反而更驚人從曝光的影片截圖中可以看到，李英愛站在化妝間裡，被工作人員包圍慶生。她接過花束與卡片時，神情溫柔自然，甚至帶著一點靦腆，與稍早在秀場上展現的女王氣場形成迷人反差。最讓網友震撼的，是這組畫面幾乎沒有任何修圖痕跡。近距離...
《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！「無勞保、災保」要開罰 民視回應了
民視八點檔《豆腐媽媽》拍攝期間發生替身演員蘇德揚高處墜落重傷事件，引發外界關注。經桃園市政府勞動檢查處連日調查，今確認劇組未落實高處作業的防墜措施，且受傷的替身演員在事發時，連最基本的勞工保險與勞工職業災害保險都未投保，相關違法責任將依法究辦。對此，《豆腐媽媽》是萬星製作的戲，劇組是為幫演員投保「雇
趙薇女兒小四月罕露面！金啡長髮自拍影片曝光 叛逆少女氣息全開
趙薇的女兒小四月近日罕見露面，畫面一曝光立刻引發網路熱議。隨著少女漸漸長大，她的氣質與外貌也開始成為網友關注焦點。林宜君
曾馨瑩、蔡依珊貴婦聚會！5萬元帽子吸睛 林心如、徐若瑄都來了
鴻海集團創辦人郭台銘的夫人曾馨瑩，在農曆新年前，與好友們聚會，包括紅豆食府千金蔡依珊、女星林心如、徐若瑄等人，展現好交情。
台灣影史將洗牌！《陽光女子合唱團》對決《海角七號》奪冠時間曝
由林孝謙執導、改編韓國電影的《陽光女子合唱團》一上映就話題不斷，票房連續25天都穩居第一，截至5日已超過新台幣4.4億、成功擠進台灣影史前3名。對此，九把刀也發聲祝賀，「恭送孝謙導演一路往史上冠軍邁進！」
李多慧出演《單身即地獄》？自稱「從小美到大」影片曝光掀全網暴動
韓籍啦啦隊女神李多慧近日在社群平台上釋出一支影片，模仿韓國熱門戀愛實境節目《單身即地獄》的自我介紹橋段，引發網友熱烈討論。影片中，她以輕鬆搞笑的方式呈現日常與幽默個性，短短數十秒便展現強烈存在感。陳宣如
王晶公開《賭神》選角秘辛！關之琳本是女主酬勞談不攏 換王祖賢上位
經典港片《賭神》的女主角人選，其實曾差點由另一位大咖女星擔任，幕後故事令人好奇。近日導演王晶公開當年幕後秘辛，揭露選角過程中經紀人與片方的角力。林宜君