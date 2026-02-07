微博之夜出事了！章若楠、古力娜扎「舞台上慘摔」 驚險畫面流出

記者趙浩雲／台北報導

左起章若楠、古力娜扎在微博之夜頒獎典禮上慘摔。（圖／翻攝自微博）

中國年度娛樂盛事「2025微博之夜」5日盛大登場，眾多女星盛裝亮相拚排場，卻接連發生跌倒插曲。近期因新戲《難哄》人氣暴漲的章若楠，以及以古裝劇《玉茗茶骨》再受矚目的古力娜扎，先後在公開場合不慎跌倒，畫面曝光引發熱議，古力娜扎也趕緊報平安。

章若楠當天身穿一襲黑色超大蓬裙現身紅毯，裙擺由多層網紗堆疊而成，份量感十足，行走間不慎踩到裙擺失去重心，當場向前跌倒。所幸同行的男星王安宇第一時間上前攙扶，不過因裙裝過於蓬鬆厚重，拉起過程相當吃力，最後王安宇全程護著章若楠手臂，陪她走完紅毯，畫面曝光後也被網友大讚貼心又有風度。

章若楠的造型十分霸氣，但也讓她頭重腳輕。（圖／翻攝自微博）

不只紅毯驚魂，古力娜扎同樣在當晚發生意外。她以一襲金色高開衩禮服搭配高跟鞋亮相，被不少網友封為「人間維納斯」，卻在頒獎典禮結束下台時，疑似因裙襬過長加上鞋跟過高，一個踉蹌當場跌倒。現場的宋軼與工作人員立刻上前攙扶，並迅速協助整理裙擺，避免走光。

古力娜扎獲獎後發文報平安。（圖／翻攝自微博）

娜扎跌倒後仍保持鎮定，面帶微笑完成後續行程，但畫面曝光後，仍讓不少粉絲擔心她是否傷到腳踝。對此，她事後親自發文報平安表示：「放心哦，腳沒事！」也在粉絲群自嘲回應：「除了尷尬，人無大礙。」幽默態度讓不少網友鬆了一口氣。

