微博之夜換掉肖戰? 楊冪爆爭C位怒討公道 主辦回應了

中國娛樂圈年度盛事「微博之夜」5日在北京國家體育館隆重登場，因集結上百位大咖藝人，被網友譽為「頂流之夜」。怎料，典禮在開始前，便傳出女星楊冪「搶座爭議」、「換掉肖戰搶C位」，多排核心座位空無一人，粉絲大喊退票，楊冪的工作室還為此直接標記主辦討說法，掀起網友熱議。對此，「微博之夜」發文道歉說，藝人座位和人名條貼紙引發的問題，是工作人員複查時粘貼錯誤，並對藝人及粉絲誠懇致歉。

在「微博之夜」原先被流出的座位安排圖片中，於去年獲得威尼斯影后殊榮的辛芷蕾，穩坐第二排一號中心位。她的右側二號和左側三號，則分別是高人氣的女星楊冪和男星肖戰，三人坐在同一張沙發上。怎料，典禮開始前，有現場眼尖觀眾發現，肖戰的姓名貼被往左貼到另一張沙發上，質疑楊冪為了與辛芷蕾一起「雙C位（雙中心位）」，讓肖戰被迫換座位。

據報導，但楊冪的粉絲代偶像回擊表示，她的位子本來就在新浪微博CEO曹國偉的正後方，所以她就是藝人的唯一C位，根本不用搶C位。

消息傳開後，楊冪工作室火速發文說：「很突然、很震驚、很無奈。」並直接標記「微博之夜」的官方帳號，要求給出明確的解釋。

對此，「微博之夜」發文道歉說：「今天盛典藝人座位和人名條貼紙引發的問題，是平台場地在下午已經布置好的基礎上，工作人員複查時粘貼錯誤。在此，對藝人及粉絲誠懇致歉！」

報導說，主辦在現場也立即將肖戰的姓名貼回原座，只不過各藝人似乎為了避免爭議延燒，當下幾乎都沒有出現在座位上，粉絲大喊退票，場面一度尷尬，演變成一場離譜到家的座位調整鬧劇。

