微博之夜爆換座風波！楊冪遭控搶C位逼肖戰讓座

微博之夜頒獎典禮，原本是娛樂圈年度盛事，集結上百位大咖藝人參與，卻在典禮開始前爆發座位爭議。

根據原先流出的座位安排，去年獲得威尼斯影后殊榮的辛芷蕾坐在第二排1號中心位，右側2號為楊冪，左側3號為肖戰，三人共坐同一張沙發。然而典禮開始前，現場觀眾發現肖戰的姓名貼被撕下，移動到左側另一張沙發上。

肖戰粉絲入場後拍攝貼有偶像名字的座位照片，隨後發現位置遭到更換，立即在網路上引發討論。網友質疑楊冪為了與辛芷蕾製造雙C位的假象，私自撕換姓名貼更改座位安排。謠言迅速在網路流傳，楊冪粉絲則回擊表示，楊冪座位原本就在新浪微博CEO曹國偉正後方，是藝人唯一C位，根本無需搶位。

廣告 廣告

面對爭議越演越烈，楊冪工作室直接在微博發文表示「很突然、很震驚、很無奈」，並標記微博之夜官方帳號要求給個說法。肖戰座位被換後，現場其他藝人位置也跟著大亂，不少明星不知該坐哪裡，選擇暫時不入座。工作人員隨後將肖戰姓名貼換回原位，所有座位恢復原狀，但藝人們為避免爭議延燒，幾乎都沒有出現在座位上，場面一度尷尬。

微博之夜官方隨後發布道歉聲明表示，今天盛典藝人座位和姓名條貼紙引發的問題，是平台場地在下午已經佈置好的基礎上，工作人員複查時粘貼錯誤，對藝人及粉絲誠懇致歉。

典禮最終順利進行，肖戰及楊冪分別獲得微博King及微博Queen大獎，但這場座位風波已成為當晚最受矚目的插曲。

更多品觀點報導

曹西平猝逝家中享壽66歲 地震發文「交給老天爺」成最後遺言

范世錡突自爆「我殺了于朦朧」秒刪文！陸網炸鍋

