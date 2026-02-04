微博傳「S媽未安排大S兒女出席雕像揭幕式」 徐家親友反擊

大S（徐熙媛）去年2月在日本病逝，先前具俊曄親送大S骨灰到金寶山安葬，大S和前夫汪小菲所生的一對兒女沒現身，本月2日大S雕像揭幕儀式，親友全到場，一雙兒女不見人影。今(4日)微博上突傳出關鍵字「S媽不安排大S兒女出席儀式」，對此，媒體詢問到S家親友，對方否認這項傳聞。

今微博上突傳出關鍵字「S媽不安排大S兒女出席儀式」，還擠到熱搜榜中，有網友稱大S的兒女沒現身，是S媽下的決定，「生怕孩子來到現場情緒崩潰，現在兩個孩子正在北京爸爸家中過寒假。不知道兩家人是怎麼商量的」、「這決定一定做得特別艱難。但正是因為S媽懂大S太愛孩子了，也希望用這種方式，護住他們脆弱的心」、「孩子們都太小自己做不了主啊，不告訴他們也是為了不讓他們陷入悲傷中」。

對此，《壹蘋新聞網》求證徐家親友，對方回應：「不可能，S家不是這種人，網路傳聞不能信。」而汪小菲現任太太馬筱梅昨回應《中時新聞網》表示，自己只負責照顧兩個寶貝，「我不清楚他們兩家人怎麼溝通的，孩子們一放寒假隔天就回北京了，我只負責幫忙照顧孩子的日常，謝謝」。

此外，KBS節目《名人生老病死的秘密》昨播出到台灣採訪具俊曄的特集，當天飄著雨，工作人員以為具俊曄不會現身大S的墓園，他表示還是得來，因為「熙媛比我還辛苦」，訪談過程中具俊曄很多時候都無法說話，只能用眼淚回應，因此要求節目單位不要播出這些片段，只說了一句『希望喜歡大S的人不要忘記她』」。

