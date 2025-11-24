微博看不到！范冰冰Threads貼文藏玄機 吐500字真心話：風雨過後見彩虹

娛樂中心／黃韻璇報導

范冰冰將真心話藏在Threads貼文最後一張照片，用截圖的方式，道出自己超過500字心聲。（圖／翻攝自范冰冰Threads）

第62屆金馬獎頒獎典禮22日登場，影后由《地母》范冰冰拿下，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞。不過范冰冰奪金馬影后的消息卻在中國微博被壓了下來，就連范冰冰本人發的微博都消失，23日深夜范冰冰直接在Threads帳號上發文，貼文雖然只有短短2句，但PO出的14張照片中，范冰冰將真心話藏在最後一張照片，用截圖的方式，道出自己超過500字心聲。

范冰冰微博被消失，深夜突衝Threads發文。（圖／翻攝自范冰冰Threads）

過去范冰冰因爲「逃稅風波」在中國遭到封殺，台灣的金馬獎更在2018年後遭中國抵制，如今范冰冰以馬來西亞華語電影《地母》成功殺回影壇，並奪得金馬影后，然而此消息卻在中國微博被壓了下來，雖然沒被禁止討論，但中國主流媒體完全沒有報導，就連微博熱搜也一個沒上，似乎完全沒有這回事一般，就連范冰冰本人發的微博都消失。

23日深夜范冰冰直接在Threads帳號上發文，表示「謹以此篇，獻給親愛的你們」，並用馬來文寫道「Saya sayang kamu semua banyak-banya（我非常愛你們）」。范冰冰也PO出多張劇照，並用圖片的方式打出想說的話，她提到「昨夜，我對著導演發來的四座獎盃照片，看了很久很久。心裡有種說不出的滋味，在吉打拍戲時的點點滴滴又浮現在眼前，那個專業、嚴謹又充滿人情味的劇組，那個安安靜靜、彼此守護的創作空間」。

范冰冰在Threads分享拍戲現場的照片。（圖／翻攝自范冰冰Threads）

范冰冰表示，「導演始終用最溫和的方式，守護著每個演員的表演狀態。我從沒聽過他大聲說話，也沒見過他有半分急躁。而他總能在最關鍵的時刻，輕輕點亮靈感，讓角色一下子活了起來。作為資深影評人，他聊起中國電影時眼裡有光，從《雙旗鎮刀客》到《藍風箏》，每一部經典他都如數家珍，在我心裡，他不僅閱片無數、學識淵博，更難得的是，他始終懷著一顆對電影赤誠而敬畏的心⋯⋯這份深厚的積澱，讓我對他充滿敬意，也無比的信任」。

接著范冰冰感謝導演，強調「非常感謝他在各種壓力之下，也始終堅定地支持我、認定我。儘管拍攝條件艱苦，但馬來西亞劇組裡的每個同仁，臉上總是掛著燦爛的笑容，全心投入著自己熱愛的事⋯是你們，讓這部優秀的馬來西亞電影得以誕生，創造了奇跡，也讓華語電影人的執著，被世界看見。殺青時我說過，這個充滿電影熱忱的大馬團隊，讓我永生難忘，真想就這樣一直跟大家一起走下去⋯與你們共度的每一天，都溫暖至極，它們已悄悄成為我心底最珍貴的收藏」。

最後范冰冰道出真心話，「現在，我想說：關關難過關關過，風雨過後見彩虹。吉打天空那道絢麗的彩虹，永遠是我心中最美的風景。僅以此心，獻給親愛的你們」。

