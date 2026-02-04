微博突傳「S媽沒安排大S兒女出席雕像揭幕式」 親友反擊：不可能

S媽含淚望著大S雕像。經紀公司提供



大S（徐熙媛）逝世一週年，S家2日在親友們陪伴下到金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式，現場淚雨連連，然而中國網友發現現場不見大S一雙兒女，微博上更傳出「S媽不安排大S兒女出席」說法。對此，S家親友否認了。

微博今（2/4）出現「S媽不安排大S兒女出席儀式」，繪聲繪影地說「S媽「生怕孩子來到現場情緒崩潰，現在兩個孩子正在北京爸爸家中過寒假。不知道兩家人是怎麼商量的…這決定一定做得特別艱難。但正是因為S媽懂大S太愛孩子了，也希望用這種方式，護住他們脆弱的心…孩子們都太小自己做不了主啊，不告訴他們也是為了不讓他們陷入悲傷中」。

這則貼文討論度瞬間爆量，不過，根據《壹蘋新聞網》向S家親友求證，獲得「不可能」回應，強調S家不是這樣的人，不能相信網路傳聞。

至於大S一雙兒女近日動態，繼母馬筱梅對《中時新聞網》說明，自己只專心負責照顧兩個孩子，不清楚汪小菲和S家怎麼溝通，「孩子們一放寒假隔天就回北京了，我只負責幫忙照顧孩子的日常，謝謝」。

