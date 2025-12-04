微善共聚推動公益行動 全台逾500位夥伴參與「關懷送暖」與「自主淨山」活動

公益中心/綜合報導

執行長李智源所創立的公益平台「微善共聚」，近日啟動兩項全新公益行動「關懷送暖大使」與「自主性登山步道志工活動」。活動自推動以來，已吸引超過500位志願夥伴響應參與，分別在全台各地的社區、育幼院及山林步道間展開行動，為社會注入持續的溫度與力量。

「關懷送暖大使」邀請志願者探訪獨居長者、育幼院兒童及低收入家庭，透過陪伴、傾聽與物資捐贈，讓社會中需要幫助的群體感受關懷。每位參與者關懷活動並提交現場紀錄，確保每份資源真正落實於行動中。

李智源執行長表示：「我們希望讓公益不再只是口號，而是能在日常生活中被實踐。每一位關懷送暖大使，都是溫暖傳遞的起點。」

「自主性登山步道志工」則聚焦於環境維護與登山安全。參與者可依地區自主選擇登山步道，協助清理垃圾、修整路面、維護指示標誌，並推廣環境教育與安全觀念。

活動推動以來，志工們已在北、中、南多條登山路線上完成多次清潔與維護行動，並由協會提供交通補助及志工背心以示感謝。參與者普遍反映，能在親近自然的同時為環境盡一份力，是最實際且有意義的回饋。

「微善共聚」也積極與政府相關部門接洽，包括教育部、衛生福利部、環境部及地方社會局等單位，期望結合公部門政策與民間力量，推動親子教育、社區陪伴與永續發展等專案合作。

「微善共聚」目前並未進行任何公開募款，所有活動經費均由李智源執行長自籌，涵蓋津貼、物資、裝備與行政成本。此舉不僅確保活動透明，更凸顯民間自主推動公益的實踐精神。

此外，活動也由「微光共築公益企劃」提供長期補助。該企劃以資源循環為核心理念，透過定期提撥公益配比，專款支持志工裝備、交通補助與物資採購，減輕前線志工的行動成本，使公益能不依賴短期募款，而以可持續方式深耕社會需求。

李智源表示，透過整合中央與地方的社會資源，未來將推動更多「可複製、可落地」的公益模式，使各地社區能自主延續行動，形成可持續的社會支持網絡。