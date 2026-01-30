微噴霧降溫穩定開花期園區微氣候 枇杷開花結果好收成
因112、113年高溫乾燥，造成枇杷花蕾乾枯酥化(俗稱酥花) 造成枇杷減產，近期洽逢開花期，為穩定生產，農業部臺中區農業改良場於臺中市新社區吳慶源班長果園，辦理「微噴霧設備提高枇杷著果田間觀摩會」，由該場楊宏瑛場長與新社區農會羅文正總幹事共同主持，現場分享田間管理調整作為及防災設(施)備應用、枇杷田間病蟲害及疣胸琉璃蟻防治技術，並宣導農業政策，與會貴賓包括農糧署中區分署、臺中市政府及在地枇杷農友共71人熱情參與。
臺中農改場指出，全臺枇杷栽培面積約870公頃，中部地區栽培面積約704公頃(臺中市620公頃及南投縣84公頃)，占全臺種植面積81%。每年9月下旬至翌年1月正逢枇杷開花授粉期，常遭逢9~10月秋颱侵襲及35℃以上高溫低濕的氣流影響，造成花蕾乾枯，花粉活力下降，導致授粉著果不良，影響產量及農友收益。
為減緩天氣影響，該場與農糧署自113年起輔導臺中市新社區果園設置金屬管路微霧系統，當氣溫高於30℃即自動啟動噴霧，降低園區溫度並提高相對濕度，使枇杷開花期順利授粉著果，較未處理果園提升約10%著果率，有效減輕酥花發生。微霧降溫系統每0.1公頃設置成本約24萬元，農友亦可透過農糧署智能防災設施型農業計畫，每0.1公頃最高可申請12萬元補助，減輕建置負擔。除介紹微噴霧於著果應用外，該場並於觀摩會說明枇杷田間常見病蟲害，如灰斑病、白紋羽病、赤衣病及炭疽病等病害防治；另針對疣胸琉璃蟻防治，建議優先清除田間廢棄物，減少藏匿空間，並於操作前 1–2 週，依作物安全採收期使用推薦藥劑防治蜜露型害蟲，或以皂素、柑橘精油等資材，以降低琉璃蟻在田間操作時的襲擾。
臺中農改場最後表示，透過實際田間觀摩使農友了解枇杷微霧設備應用，與田間病蟲害之防治，協助釐清關鍵時機，並促進現場技術交流與實務經驗分享，強化農友枇杷栽培與病蟲管理，以提高農作物抵禦極端氣候之韌性，降低天然災害影響，使農民生產收益更加穩定。
