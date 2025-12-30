微型心室輔助裝置 救回心梗翁

新竹台大分院心血管團隊在手術室內同步進行心導管與Impella循環支持，成功救治88歲心肌梗塞病人。（新竹台大分院提供）

記者曾芳蘭∕竹市報導

新竹台大分院近日完成在Impella微型心室輔助裝置支持下、進行的高風險冠狀動脈介入治療，協助一名88歲急性心肌梗塞高齡病人成功度過危機。心臟內科李志國主任表示，Impella的導入，象徵該院在高風險心血管治療領域躍升至新階段，對於心臟功能脆弱或冠狀動脈病灶高度複雜的病人，治療選擇往往受到限制，藉由機械性循環輔助裝置提供穩定血流支持，提升治療成效。

此次成功救治的老翁，因胸悶、呼吸困難及下肢水腫前往急診就醫，確診為非ST段上升型心肌梗塞（NSTEMI）。左心室射出分率僅30%，合併中度二尖瓣逆流與肺動脈高壓，過往並因嚴重心臟傳導阻滯植入心律調節器。醫療團隊在治療評估中採用Impella作為循環支持，做出關鍵性的臨床決策。

心臟內科連朕緯醫師說明，病人的冠狀動脈攝影顯示病灶高度複雜，包含左主幹遠端狹窄80%、前降支近中段狹窄80%、左迴旋支近段狹窄70%，且血管鈣化嚴重，無論以心導管介入治療或外科開刀都乘載極高的手術風險，使治療規劃更具挑戰，考量病人心臟功能脆弱，心臟科團隊討論後選擇於Impella循環支持下進行介入治療。

連朕緯指出，手術採用1.5毫米旋磨鑽頭處理鈣化病變，全程以血管內超音波導引支架置放，並於左主幹分叉位置採符合國際標準治療指引技術置放3支藥物塗層支架，成功優化冠狀動脈血流。治療期間在Impella支持下，病人血流動力維持穩定。病人於術後監測狀況良好，無嚴重併發症，住院9天即順利出院，出院後一個月的心臟超音波追蹤顯示、左心室射出分率從30%進步至45%，顯示此項技術在重症心血管照護中具高度效益。