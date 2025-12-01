微型電動二輪車安全騎才方便！竹市警加強執法與宣導新牌照規定

員警取締未依規定懸掛號牌

▲員警取締未依規定懸掛號牌

新竹市微型電動二輪車（簡稱微電車，舊稱電動自行車）交通事故發生受傷人數一一四年一至十月份較前三年平均值增加二十三人，有顯著增加趨勢。經分析主要肇因是左轉彎未依規定及未保持行車安全間隔，而肇事年齡層主要集中在十六歲至二十歲之間，顯示學生族群使用微電車的交通安全問題。為保障所有用路人的安全，警方將結合執法與宣導並重，針對微電車的違規行為強化遏止，全面改善微電車使用狀況。

新竹代理市長邱臣遠一日表示，對於微型電動二輪車的交通安全相當重視，並提醒過去舊車尚未領牌的市民朋友，應儘速前往監理單位完成車輛掛牌程序，才能安全又安心。邱代理市長強調，「安全是回家唯一的路」，政府加強執法旨在守護每一位用路人的生命財產安全，提醒民眾務必熟悉新的牌照規定，並養成良好的駕駛習慣，共同為竹市打造一個更安全、更有序的交通環境。

廣告 廣告

警方針對多項常見微電車違規行為進行嚴格取締，包括影響交通順暢的「違規停車」、對自身安全構成重大威脅的「未領用號牌」，以及極易造成嚴重事故的「闖紅燈」等違規樣態。警方強調微型電動二輪車體積輕巧，年滿十四歲即可騎乘，無須考取駕照，年輕的駕駛人往往忽略其潛在危險性，但違規行為一旦發生，可能導致無法挽回的後果。

警方特別呼籲，自民國一一三年十一月三十日起，所有上路的微型電動二輪車，皆必須經由監理站檢測、型式審驗合格後，申請附掛專屬號牌，始得合法行駛道路。這項規定是為了管理車輛源頭，確保其安全性能，如車輛未依規定申請附掛號牌，即行駛或停放於道路上，警方將依《道路交通管理處罰條例》第七十一條之一規定舉發，並執行車輛移置保管。所有駕駛人都應對自己的行車安全和車輛使用負起責任，確實遵守交通法規。