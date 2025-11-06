微型電動二輪車禁入新北河濱公園 明年起最高開罰1200元
為維護新北河濱公園內民眾安全，新北市河濱公園已公告禁止微型電動二輪車進入，宣導期至民國114年12月31日止，自民國115年1月1日起，如有違反者，將依道路交通管理處罰條例取締開罰，請民眾注意規定，以免觸法遭罰。
新北市轄河濱公園雖已公告適用道交條例，且禁止汽機車進入，然微型電動二輪車在該條例第69條規定中屬於自行車，非屬禁止進入車輛。但新北市政府考量園區為民眾重要的休憩活動場所，人潮眾多，且以自行車及行人為主，縱使微型電動二輪車依道交條例以時速25公里行駛，仍易造成行人、用路人及民眾之危險。
另有業者及民眾私自拆除限速設備，導致有超速情形，更增危險；亦已多次接獲民眾及民意代表反映，為維護民眾安全，確有禁止的必要。基於新北市及台北市為一日共同生活圈，自行車道亦有串聯，台北市的河濱公園亦同步禁止微型電動二輪車進入。
高灘地工程管理處呼籲，園區已公告禁止微型電動二輪車進入，並將於現場設置告示牌，自115年1月1日起，如有違反者，均得依道交條例第73條第1項第2款規定裁罰300元至1200元，請民眾務必注意相關規定，以免觸法遭罰。
更多中時新聞網報導
中市府擅闖清消 農業部促徹查
MLB》G6先發G7關門 山本3勝奪世界大賽MVP
NBA》字母哥絕殺溜馬 紐基奇補籃氣走綠軍
其他人也在看
全面禁止微型電動二輪車 新北河濱公園明年1月1日起開罰
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 為維護新北河濱公園內民眾安全，已公告禁止微型電動二輪車進入，宣導期至今年12月31日為止。新北市政府高灘地工程管理處表示，園區已公告禁止微型電動二輪車進入，並將於現場設置告示牌，自明年1月1日起，如有違反者，均得依道交條例第73條第1項第2款規定裁罰新台幣300元至1200元。 高灘地工程管理處表示，新北市轄河濱公園...匯流新聞網 ・ 6 小時前
新北市模範移工選拔開跑 歡迎各界踴躍推薦
記者黃秋儒／新北報導 新北市移工數量近10萬名，為全國第3，已是城市不可或缺的夥伴。…中華日報 ・ 1 天前
新北YouBike騎乘人次「第3億」使用者出現了！可獲一年TPASS定期票
交通局簡任技正吳政諺表示，新北市YouBike公共自行車系統累計騎乘人次於10月27日突破3億大關，象徵新北市在推動綠色運輸及建構低碳城市方面取得的卓越成就。為慶賀新北市YouBike突破3億騎人次，交通局與微笑單車公司舉辦「＃尋找善意人」系列活動，包含「尋找新北市YouBike善...CTWANT ・ 1 天前
雙北同步！河濱公園禁微型電動二輪車進入 明年元月起依道交條例開罰
新北市高灘地工程管理處為維護新北河濱公園內民眾安全，新北市河濱公園已公告禁止微型電動二輪車進入，宣導期至今年12月31日止，自明年1月1日起，如有違反者，將依道路交通管理處罰條例取締開罰300至1200元，請民眾注意規定，以免觸法遭罰。高灘處表示，新北市轄河濱公園雖已公告適用道交條例，且禁止汽機車進自由時報 ・ 9 小時前
中職》3隊啟用日籍總教練不稀奇 1995年「盛況空前」
富邦悍將今天宣布更換總教練，陳金鋒下、後藤光尊上，加上樂天桃猿古久保健二、中信兄弟平野惠一，目前中職6隊就有3隊啟用日本籍總教練，但這還不是歷史最高峰。1995年開季中職同樣為6隊規模，當時就有5隊總教練為日籍，包括兄弟象山根俊英、味全龍田宮謙次郎、三商虎宅和本司、統一獅大石彌太郎、俊國熊前田益穂，自由時報 ・ 4 小時前
高雄男駕車拒檢逃逸 警攔查起獲多樣毒品 (圖)
高雄曹姓男子駕車時因車牌燈未亮，遭巡邏員警盤查，但曹男拒檢還加速逃逸，警方攔查在車上查扣毒咖啡包、哈密瓜錠、愷他命等，依妨害公務、公共危險、毒品等罪移送高雄地方檢察署偵辦。中央社 ・ 1 天前
同居男女爆衝突 男揮舞利器咆哮 警搏命制伏
高雄市一對同居男女發生衝突，男子看見員警獲報到場情緒更加激動，竟然手持長利器揮舞咆哮，不斷表示拒絕配合調查，還要求員警後退，最後員警直接撲上前將他壓制在地上，隨即以現行犯逮捕，依法送辦，過程中還造成兩...華視 ・ 7 小時前
民進黨徵召蘇巧慧選新北市長 劉和然釋形象照暖聲爭藍營提名
隨著明年度全台地方縣市長選戰進入倒數階段，各政黨積極展開人事佈局。民進黨大致確定，由蘇巧慧出征新北市長選舉；國民黨與民眾黨則在人選推派上備受關注。藍營目前聲勢高，且被外界認為有望接棒現任市長侯友宜的人選，包含台北市副市長李四川及新北市副市長劉和然。另一方...CTWANT ・ 5 小時前
攜「守」太魯閣 音樂季最終場15日上下午台地演出
（中央社記者張祈花蓮縣6日電）太魯閣國家公園歷經地震、天災，仍有多處景區封閉，等待復原階段，往年僅1天的峽谷音樂節轉型成藝術季活動，8月起每月2場小型演出，11月15日最終場將分為上下半場，在太魯閣台地演出。中央社 ・ 6 小時前
「都市計畫法新北市施行細則」修法通過 都更更有彈性
為加速都市更新推動、改善老舊市場設施，並強化動物保護機能，「都市計畫法新北市施行細則」修正案於民國114年11月5日修正發布。新北市城鄉局指出，修法以「放寬規範、促進更新、回應民生」為核心方向，針對多項攸關市民生活與城市發展的議題進行調整，讓都市計畫制度更能靈活回應都更推動與實際生活需求。中時新聞網 ・ 1 天前
永豐金何時併購保險一題 朱士廷有備而來舉提示板「8字妙答」
朱士廷說，金控併購京城銀行、台灣匯立證券、Amret等三間公司約822億元之後，將著重二項產生的價值，外界關心永豐金是否併購保險公司的策略，他未直接回答。京城銀行在今年10月1日正式成為永豐金控旗下子公司，並預計於一年內與永豐銀行完成合併，強化金控南北區域的整體布局...CTWANT ・ 5 小時前
粿粿昔怨范姜彥豐省過頭！遭吳宗憲諷「歹某一輩子」 網驚：真預言家
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，近日與他有私交的綜藝大哥大吳宗憲也開直播怒轟王子「第三者裝深情。」如今粿粿兩年前在《綜藝大熱門》抱怨范姜彥豐太省錢的片段也被挖出，主持人吳宗憲甚至下了結論：「歹某（壞妻子）一世人（一輩子）。」現在看來格外諷刺。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
林昶佐衝芬蘭4個月「身形大縮水」！驚人落差嚇爛網：太可怕
政治中心／綜合報導台灣知名「閃靈樂團」主唱林昶佐去年宣布不再爭取連任，直到今年5月獲得總統府特聘為駐芬蘭大使，再次獲得關注，甚至一度遭到藍白立委質疑其能力是否合適，對此林昶佐7月飛往芬蘭開始全心工作，至今已經4個月的他突發在個人經營臉書專頁PO出一張與芬蘭現議員的合影，兩人驚人的「海拔落差」讓不少網友看了瞪大眼：「變好小隻！」。民視 ・ 1 天前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 21 小時前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
股票資產達50萬就得繳？二代健保新制拿480萬人開刀 周玉蔻轟：民進黨嫌票太多
健保補充保費制度將全面翻修，衛福部長石崇良日前宣布，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，不再以單筆金額為門檻，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此外，連獎金也要納入計算，超過基本工資4倍就必須繳，將有約480萬人受影響，最快116年上路。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文質疑，此政策得罪存股年輕族群，民進黨是嫌票太多了嗎？根據二代......風傳媒 ・ 6 小時前
幕後／吳怡農掰了？選對會建議台北、桃園「大咖」出征 苗栗鎖定「她」
民進黨2026選舉對策委員會昨（11/5）拍板確定徵召立委蘇巧慧戰新北。至於台北、桃園人選，據了解，有選對會成員建議，北桃二都選情攸關2026大選整體氣勢，應該有大咖親征，其他成員表示認同，選對會召集人徐國勇當場回應規劃中，「一定會有大咖的人選」。太報 ・ 12 小時前
粿粿爆婚變不倫王子！陶晶瑩首發聲痛批不忍了：就是吃人夠夠的感覺
范姜彥豐和粿粿的婚變風波越演越烈，在范姜踢爆粿粿與王子（邱勝翊）大搞婚外情後，雙方更是多次在網路上隔空交火，引發熱烈討論。如今陶晶瑩（陶子）在Podcast節目也評論此風波，她認為出軌就是會傷害很多人，「我覺得就是有一種吃人夠夠的感覺。」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
網紅稱手握「粿粿王子大尺度照」！驚天大瓜公開 網朝聖全看傻一面倒
范姜彥豐指控粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。網紅「玉米泉哥」在社群平台爆料4件事，包括「粿粿0嫁妝」、「18萬投資飲料店」、「婚後靠CP曝光才開始賺」及「握有粿粿及王子大尺度照片」，不過5日晚間公開的爆料內容，不少網友直言「我到底看了什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前