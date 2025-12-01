微型電動二輪車肇事率攀升 竹市警加強執法宣導

新竹市警局統計，微電車交通事故發生受傷人數今年1至10月份，較前3年平均值增加23人，有顯著增加趨勢。（警方提供／王惠慧新竹傳真）

新型態交通工具崛起，尤其騎乘微型電動二輪車人數增加，根據新竹市警局統計，微電車交通事故發生受傷人數今年1至10月份，較前3年平均值增加23人，有顯著增加趨勢，為保障用路人安全，警方將結合執法與宣導並重，針對微電車的違規行為強化遏止，全面改善微電車使用狀況。

警方分析，新竹市微電車主要肇因是左轉彎未依規定及未保持行車安全間隔，而肇事年齡層主要集中在16歲至20歲之間，顯示學生族群使用微電車的交通安全問題。

警方針對多項常見微電車違規行為進行嚴格取締，包括影響交通順暢的「違規停車」、對自身安全構成重大威脅的「未領用號牌」，以及極易造成嚴重事故的「闖紅燈」等違規樣態。警方強調，微型電動二輪車體積輕巧，年滿14歲即可騎乘，無須考取駕照，年輕的駕駛人往往忽略其潛在危險性，但違規行為一旦發生，可能導致無法挽回的後果。

警方呼籲，自民國113年11月30日起，所有上路的微型電動二輪車，皆必須經由監理站檢測、型式審驗合格後，申請附掛專屬號牌，始得合法行駛道路。這項規定是為了管理車輛源頭，確保其安全性能，如車輛未依規定申請附掛號牌，即行駛或停放於道路上。

警方將依《道路交通管理處罰條例》第71條之1規定舉發，並執行車輛移置保管。所有駕駛人都應對自己的行車安全和車輛使用負起責任，確實遵守交通法規。

