微型電動二輪車須掛牌才能上路

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近年來，微型電動二輪車因具備節能、便利等特性，已成為不少民眾短程代步工具；惟部分使用者因交通安全觀念不足或貪圖一時方便，違規行駛情形時有所聞，增加交通事故發生風險。（見圖）

依現行規定，微型電動二輪車須完成掛牌、投保強制汽車責任保險後方可上路，駕駛人須年滿十四歲，且騎乘時應全程配戴合格安全帽，以保障自身安全。此外，微型電動二輪車屬慢車管理範疇，應依規定行駛於慢車道或靠右側道路行駛，不得任意穿越車道、逆向行駛、闖紅燈或違規載人。尤其部分駕駛人因貪圖方便而騎上人行道、騎樓或違規穿梭車陣，不僅影響行人通行權益，更可能因視線死角或反應不及導致交通事故發生。

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微型電動二輪車違規案件中，以違規載人、未戴安全帽、不遵守號誌標誌標線、未依規定停車及違規行駛人行道等情形最為常見；對此，臺東縣警察局交通隊及各分局所屬派出（分駐）所將持續透過巡邏勤務，針對各類交通違規行為加強取締，以維護用路人安全。

交通警察隊隊長吳昇忠表示，交通安全需要全民共同維護，民眾騎乘微型電動二輪車時，亦應養成遵守交通規則習慣，行經路口減速慢行、注意周遭車流及行人動態；更呼籲切勿酒（毒）駕、分心使用手機或從事其他危險駕駛行為，唯有確實遵守交通法規，提高防禦駕駛觀念，才能有效降低事故發生風險，保障自身及他人生命財產安全，共同打造安全、友善的交通環境。