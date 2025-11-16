微型電動車連環出事！台南撞人、高雄少年自撞 全都酒駕

一名婦人將垃圾丟入垃圾車後，正準備返回時，與一輛微型二輪電動車發生正面碰撞。（圖／翻攝仁德生活圈）

台南仁德15日晚間發生一起驚險車禍，一名婦人違規跨越馬路倒垃圾，遭到一輛微型二輪電動車撞上，騎士及婦人雙雙送醫，警方後續發現電動車騎士酒駕，但沒有超標。不過16日凌晨在高雄也傳出微型二輪電動車酒駕的事件，3名少年到西子灣夜遊，看到警方後開始跑，最後其中一人自撞4輛車倒地，經過酒測，同樣也是酒駕。

一名婦人將垃圾丟入垃圾車後，正準備返回時，與一輛微型二輪電動車發生正面碰撞。（圖／翻攝仁德生活圈）

根據行車紀錄器畫面顯示，一名婦人小跑步跨越馬路將垃圾丟入垃圾車後，正準備返回時，與一輛北上的微型二輪電動車發生正面碰撞。婦人重摔在地，騎士也連人帶車飛出，雙方都被送醫治療。歸仁分局副分局長張俊雄表示，該名婦人倒完垃圾轉身離開時，不小心與後方騎微型電動二輪車北上之外籍移工發生碰撞。所幸兩人傷勢都不嚴重，但警方調查發現，外籍騎士酒測值為0.08，雖未達公共危險標準，仍依法究辦。

廣告 廣告

高雄西子灣16日凌晨，3名少年在西子灣夜遊後，發現警方便開始逃逸。（圖／TVBS）

高雄西子灣地區16日凌晨也發生類似事件。3名少年在西子灣夜遊後，發現警方便開始逃逸。其中一名17歲少年在哨船街轉彎時，因閃避不及撞上停放路邊的4輛車輛。被撞車主李小姐無奈地表示，肇事少年闖紅燈且因警方追趕而高速衝入，撞上她的車輛，導致她原本從台北下來的行程全部取消，只能安排拖吊車將車輛運回台北。新濱派出所長蔡宗宏指出，少年左轉安海街時因不明原因擦撞路旁停放的自小客車，再擦撞3輛重型機車，酒測值為每公升0.07毫克。

這兩起事件提醒民眾，酒後騎乘二輪電動車同樣構成酒駕行為，若酒測值超標，將涉及公共危險罪。（圖／TVBS）

這兩起事件提醒民眾，酒後騎乘二輪電動車同樣構成酒駕行為，若酒測值超標，將涉及公共危險罪。為了自身與他人的安全，民眾酒後應選擇搭乘計程車或步行回家，避免危及用路安全。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康，請勿酒駕

◎未滿18歲者禁止飲酒

更多 TVBS 報導

在家乾杯出來撞碎！醉女駕車衝撞 3輛汽機車

高架上遇臨檢 酒駕開千萬超跑 驚險逆向逃

開車等紅燈睡著 男遭警叫醒嚇壞「撞警車」酒測0.57

花蓮男酒駕還嘴硬「沒喝」！追逐1公里遭上銬酒測值1.08

