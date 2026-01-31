微塑膠影響精子RNA！研究揭子代現「糖尿病樣態」 父債女償風險曝

〔編譯陳成良／綜合報導〕現代人生活中難以避免接觸微塑膠，但最新研究發現，這些細小碎片對健康的威脅具備跨代性。父親暴露於微塑膠環境可能影響精子內的表觀遺傳訊息，進而導致下一代展現特定的代謝功能障礙，顯著增加出現「糖尿病樣態(Diabetic phenotypes)」的風險。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，由加州大學河濱分校(UC Riverside)醫學院主導的一項小鼠研究，首度將父親接觸微塑膠(MPs)與子代的長期代謝健康風險直接掛鉤。微塑膠是指直徑小於5mm的塑料碎片，目前已在人類多種生殖組織中被檢出，引發學界對生殖健康的擔憂。

廣告 廣告

研究團隊在發表於權威期刊《Journal of the Endocrine Society》(內分泌學會期刊)的論文中指出，微塑膠並非直接改寫DNA，而是干擾精子內一種名為「小分子RNA(Small non-coding RNA)」的傳訊系統。

這些信號就像控制基因強弱的「調光開關」，決定了孩子發育時代謝功能的穩定度。若此開關因汙染而出現異常，環境毒素的負面訊息就會傳遞給後代，預先設定了孩子的代謝缺陷。

實驗結果顯示，若給予高脂肪飲食，女性後代展現出極高的脆弱性。這些雌性小鼠肝臟內的發炎基因高度活化，並呈現明顯的糖尿病特徵。相較之下，男性後代雖有體脂微幅減少的現象，但並未發展出糖尿病樣態，顯示微塑膠的跨代影響存在顯著的性別差異。

研究主導者周長城教授指出，塑料汙染的影響不限於個體，還可能留下生物印記，讓子代在面臨高脂飲食壓力時更容易誘發慢性疾病。他建議計畫生育的男性應考慮減少接觸微塑膠等有害物質，以保護未來子女的健康。

目前研究團隊正計畫進一步探究母親暴露是否也有類似風險。此外，如何透過飲食或藥物干預來緩解這類跨代代謝異常，也將是未來的科研重點。

【看原文連結】

更多自由時報報導

健康網》智勝攝護腺癌 網紅醫：飲食能遠離癌症

健康網》GG不硬挺 心血管警訊！這樣自我檢查

衛福部2月新制來了！ 146萬慢病族明起可提前領藥

今年首例漢他病毒死亡！台北7旬翁發病8天不治 逮2陽性老鼠

