微妙變化成真？家寧IG帳號消失 Andy隔空發聲
曾為「眾量級CROWD」人氣情侶組合的家寧與Andy，分手後因頻道歸屬與帳務問題對簿公堂，雙方持續在網路上隔空交火。今（21日）再爆出家寧原本擁有超過52萬追蹤者的Instagram帳號「chianing_baby」無預警消失，引發網友熱議，更引來Andy本人在同一時間發布限時動態喊出「天大的好消息」，巧合時機令人關注。
有網友在Threads平台表示，自己搜尋家寧帳號時出現「找不到用戶」的訊息，原以為是被封鎖，但實際查找發現該帳號已無法顯示內容，點進連結後亦是一片空白，疑似帳號遭刪除或關閉。其他網友紛紛留言回應，表示也無法搜尋到該帳號，甚至有人發現家寧疑似開設新帳號，話題熱度迅速升溫。
儘管IG帳號出現異常，家寧的Facebook帳號與YouTube頻道仍正常運作，影片更新未停。不過不少網友也借用她過往曾說過的話語「我們之間的關係出現了微妙的變化」，加以揶揄：「現在是帳號出現微妙的變化了。」
值得注意的是，就在家寧帳號消失被發現後不久，Andy也於Instagram限時動態中發布自拍影片，開心喊出「天大的好消息」，雖未說明具體內容，但發布時機與事件高度重疊，被網友解讀為對帳號異動一事的隔空回應。
目前，家寧本人尚未就帳號去向或Andy指控作出正式回應；雙方相關官司仍在進行中，社群輿論也持續延燒，粉絲關注焦點已從法律爭議轉向兩人線上動態與互動細節。
