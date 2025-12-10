微星入選《Forbes》全球最佳雇主 打造專業成長的卓越職場環境

微星科技。資料照



微星今年再度榮登《Forbes 全球最佳雇主（World’s Best Employers 2025）》榜單。微星表示，透過完善的學習資源、透明的職涯發展制度與跨部門合作環境，致力打造能讓員工充分展能、持續提升專業的職涯舞台。公司同時依循 TCFD、GRI、SASB、RBA 等國際框架強化永續治理，使整體 ESG 作法更具透明度並與國際接軌。

微星經營管理中心副總經理蔡維新表示，此次獲選是對微星科技重視人才發展、培育與職場照顧的肯定。致力打造安全、健康、具支持性的環境，讓同仁能專注成長、發揮專業、創造創新價值。未來，公司也將持續完善永續治理與職涯發展資源，打造讓科技人才能盡情發揮的舞台。

根據《2025 永續報告書》，2024 年微星員工平均受訓時數較上一年度成長近 10%，展現公司在人才永續上的長期投入。公司並推動跨部門研討會、改善提案與研發獎勵制度，讓創新與持續成長成為組織文化的一部分。

微星採行多項優於法規的福利措施，從薪酬競爭力、休假制度到多元照顧方案，協助員工在不同人生階段保持工作與生活的平衡。公司依循 RBA（責任商業聯盟） 及 聯合國 SDGs推動多元共融政策，確保女性工程師與管理職在升遷、報酬與職涯發展上皆享有一致機會。

在研發流程中，團隊運用 AI 技術進行模擬、熱設計預估與效能分析，以縮短測試與改善週期；行銷與業務團隊則透過智慧化工具強化內容生成、語言協作與市場洞察，使跨國協作與產品上市節奏更為順暢。這些科技應用協助員工專注於更具創意與價值的工作內容，也形成新世代的微星文化基底。

《Forbes 全球最佳雇主》榜單由 Forbes 與德國統計機構 Statista 共同調查，涵蓋全球超過 50 個國家、30 萬名受訪員工，從企業形象、職涯發展、工作環境、多元共融與創新實踐等面向進行評估，評選出全球具代表性的優質雇主。

