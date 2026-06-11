微星去年營收創高、淨利卻縮水一成 董座致歉揭三大主因

【緯來新聞網】微星科技今（11）日召開股東常會，董事長徐祥在會中親向股東致歉，坦言去年雖然繳出疫情後最高營收，獲利卻未能同步成長。

圖／唐子晴攝影

2025 年微星全年營收達 2,301.96 億元、年增約 16，創下近年新高，但毛利率全年僅約 11、年減逾 1 個百分點；稅前淨利率也從 4.38 跌至 3.1；全年稅後淨利 57.48 億元，年減約 11，獲利呈現連年下滑態勢。



對於這份「營收成長、獲利失溫」的成績單，徐祥在股東會中罕見地逐一說明原因。首先是年初新品延誤的問題，微星以 Gaming 筆電為核心，但第一季因工程技術問題，主力產品延至第二季才開始放量，首季缺乏新品支撐，毛利因此偏低。



進入第二季，川普宣布大規模關稅措施，微星須緊急將中國產能遷移海外，但因海外生產基礎薄弱，重建生產線耗費數月，生產成本上升、新品上市也跟著延誤，而留守中國的機種承受 50 關稅，全年稅負逾十億元，卻因市場競爭激烈無法轉嫁，幾乎全由微星自行吸收。



進入第四季，AI 產能排擠效應進一步衝擊零組件供應，記憶體與 SSD 價格大漲三至五成，但由於 消費性產品的訂單與售價早在第二、三季就已談定，無法即時反映成本，微星被迫大量促銷以消化高價庫存，再度侵蝕毛利。



面對成本壓力，徐祥在會後接受媒體訪問時表示，記憶體價格飆漲幅度驚人，16G 消費型記憶體從過去約 40 多元漲至逾 200 元，伺服器用 64G 記憶體更從 300 至 500 元跳升至逾 2,000 元，而伺服器一插就是數十條，整機成本增幅相當可觀。他表示，目前客戶都在重新核算預算，每一筆訂單都需要重新討論售價，接受需要一段時間。



徐祥表示，上述衝擊大多屬於一次性因素，目前供應鏈重組已大致完成，2026 年獲利能力預期將明顯回升。

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