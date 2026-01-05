微星推出Tandem OLED架構的MPG 322UR QD-OLED X24與MAG 321UP QD-OLED X24兩款32吋4K電競顯示器 主打DarkArmor薄膜消弭色偏

微星MSI在CES 2026前夕宣布兩款搭載三星EL Gen 4技術的五層Tandem OLED架構面板的32吋4K電競顯示器MPG 322UR QD-OLED X24與MAG 321UP QD-OLED X24，主打新一代QD-OLED面板具備更好的亮度效率與使用壽命，此外搭載DarkArmor薄膜消弭QD-OLED於環境光產生的紫色或偏紅色篇問題，進一步增強純黑深度，並將表面硬度自2H提高至3H增加抗刮能力。

微星預告2026年以MPG 322UR QD-OLED X24與MAG 321UP QD-OLED X24作為首發，將陸續推出更多QD-OLED顯示器。

MPG 322UR QD-OLED X24與MAG 321UP QD-OLED X24兩款顯示器皆採用三星第4代QD-OLED面板，採用5層串聯架構，除了具備DarkArmor薄膜強化黑階表現、提升40%純黑深度外，為解決傳統HDR的突兀亮度跳動，還具備Uniform Luminance技術，使用戶可自訂HDR亮度曲線，藉不同亮度層級精準對應各式視窗大小，維持穩定、平穩的亮度。

同時MPG 322UR QD-OLED X24還進一步搭載AI Care Sensor功能，透過基於NPU架構的晶片提供主動面板偵測機制，結合即時人體偵測演算法，依據使用者是否在螢幕前智慧調整電源與啟動面板防護機制。

