微星科技深化 AI 基礎架構佈局，於 SC25 大會推出新一代 NVIDIA MGX 與 DGX AI 平台

在全球高效能運算與人工智慧浪潮持續加速之際，微星科技（MSI）於美國密蘇里州聖路易市舉辦的 Supercomputing 2025（SC25）大會中，再次展現其在 AI 基礎架構的全面佈局。以「深化 AI 運算生態，打造端到端高效能解決方案」為核心，微星此次攜多款新一代 AI 平台亮相，涵蓋資料中心、邊緣運算與桌面級 AI 超級電腦，展現其從雲端到個人的完整產品策略。本次發表的系統皆以 NVIDIA 最新的 MGX™、NVIDIA DGX Station™ 與 NVIDIA DGX Spark™ 架構為設計基礎，採用 NVIDIA Hopper GPU、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU、NVIDIA Blackwell Ultra GPU，以及整合式 Grace Blackwell GB10 Superchip 等最新世代運算核心，展現其面向 AI 時代的高度競爭力。

資料中心級 AI 伺服器：支援最嚴苛的 LLM 與深度學習工作負載

面對企業在大型語言模型（LLM）訓練與加速模擬領域的快速成長需求，微星推出多款高擴充性 AI 伺服器，支援 Intel® Xeon® 及 AMD EPYC™ 平台，並可搭配最高 600W GPU，專為深度學習、高效傳輸與叢集佈署打造。

● CG481-S6053 — AMD 旗艦平台打造高頻寬 AI 叢集

這款 4U 伺服器採用雙路 AMD EPYC 9005 處理器，搭載八個 PCIe 5.0 FHFL 雙寬 GPU 插槽、24 組 DDR5 記憶體與八個 U.2 NVMe 儲存裝置。更提供八個 400GbE 連線能力，採用 NVIDIA ConnectX-8 SuperNICs，瞄準最大規模的 AI 訓練叢集部署。

● CG480-S5063 — Intel 架構深度學習訓練主力

同樣為 4U 架構，搭載雙路 Intel Xeon 6 處理器與八組 GPU 插槽，並提供 32 組 DDR5 記憶體與多達二十個 PCIe 5.0 E1.S NVMe 儲存裝置，針對模型微調與演算法研究環境特別優化。

● CG290-S3063 — 2U 邊緣與小規模推論專用

配備單路 Intel Xeon 6 平台，支援四個 600W GPU，提供 16 組 DDR5 記憶體，適合部署於邊緣資料中心或中小型 AI 推論服務。

微星科技企業平台解決方案事業部總經理許言聞（Danny Hsu）表示：

「隨著 AI 工作負載日益複雜，微星最新的 MGX 架構平台可協助企業高效擴充，同時最大化 GPU 頻寬與運算密度，以滿足 AI 時代的運算需求。」

AI Station CT60-S8060：資料中心級運算力走入個人開發場域

除了企業級解決方案，微星也意在打破「大型運算僅限資料中心」的框架。本次展出的 AI Station CT60-S8060，就將 NVIDIA DGX Station™ 級別的能力推向桌面。CT60-S8060 採用 NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip，提供最高 784GB 的 Unified Memory，讓開發者能在個人環境直接執行大型模型訓練、推論測試與部署驗證，不僅提升開發速度，也大幅降低跨平台轉換與資料傳輸成本。

許言聞表示：

「AI Station 將資料中心的強大效能帶給個人創作者與研究人員，為次世代 AI 創新開啟更多可能。」

在生成式 AI 開發、Omniverse 虛擬場景建構與科研模擬等情境下，這樣的桌面級設備有望成為新一代創新者的標準利器。

EdgeXpert：1.2 公升小體積 AI 超級電腦正式上市

微星同時宣布，面向教育機構與企業研究室的 EdgeXpert 已於 2025 年 10 月 15 日正式上市。EdgeXpert 採用 NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip，搭載 128GB Unified Memory。儘管僅 1.2 公升的輕巧體積，卻展現足以執行多種 AI 模型的專業級效能，最適合作為 AI 實驗、課程教學與中型推論部署的桌面解決方案。

微星客製化產品事業部總經理吳大欣（David Wu）指出：

「EdgeXpert 打通了 AI 研究與實際應用的最後一哩路，讓開發者與教育單位能在桌面環境中，即享安全、高效且具成本效益的 AI 運算平台。」

從資料中心到邊緣，再到桌面：微星的 AI 生態佈局逐步成形

從 SC25 所揭示的產品戰略不難看出，微星正在以三個方向構築其 AI 基礎架構版圖：

AI 部署層級 代表產品 目標應用領域 資料中心 CG481-S6053、CG480-S5063 大型模型訓練、高頻寬 AI 叢集 邊緣運算 CG290-S3063 低延遲推論、小規模部署 桌面 / 個人裝置 AI Station CT60-S8060、EdgeXpert 創作開發、教育與研究

當 AI 模型規模不斷增長、應用版圖逐漸擴大，過去侷限於雲端與大型資料中心的運算資源，也必須下沉至更多實際場域。微星在 SC25 展示的解決方案，反映其將高效能運算推展到更貼近使用者的層級，從內容創作者到邊緣設備管理者，都能取得更直接與可負擔的 AI 運算能力。