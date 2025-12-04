微星科技贈新北翡翠樹蛙茶包 讓獨老喝好茶也扶植坪林茶農





微星科技公司響應新北市好日子愛心大平台，第6年透過市議員陳儀君媒合，捐贈市值約30萬元的翡翠樹蛙茶包1萬份予新北市獨居長輩，由社會局長李美珍代表受贈。微星科技行政服務部經理許志宏說，邁入超高齡社會，喝茶也是一種陪伴，希望長輩喝好茶、心情好、好健康。

許志宏經理表示，微星科技本著企業ESG永續發展的精神，長期投入社會公益，關懷弱勢族群不遺餘力，過往曾捐贈獎助學金、愛心白米和筆電等。茶包的捐贈不僅希望讓獨居長輩能品嘗好茶，獲得溫暖關懷，也是鼓勵茶農以有機耕作，善盡環境的保護。

身兼新北市有機運銷合作社執行長的市議員陳儀君說，「翡翠樹蛙茶」採用坪林當地有機包種茶，馥郁清爽且甘甜潤喉，外包裝以背部翠綠色並帶有金色眼線的翡翠樹蛙做為商標，強調「你喝的不只是茶，是土地的芬芳」。

李美珍表示，目前全市列冊關懷獨居長者有9,109人，有4,357位已安裝緊急救援服務，新北市平時提供多項服務，包含電話問安、關懷訪視、送餐服務、緊急救援、轉介長照服務及民生物資提供等。感謝陳儀君議員6年來持續媒合微星科技捐贈茶包，一起關懷獨居長者。

在坪林從事有機耕作的第四代茶農許金佑說，當地種植的品種屬青心烏龍種，因早期用宣紙包覆，因此稱為「包種」。負責製作的舞間茶心總經理葉慧雯說，同仁獲悉這些茶包是專為微星科技所客製要送給獨居長輩喝的，都非常的開心。

