微星綠色里程 淨零承諾通過 SBTi、EPEAT Climate+ 加持

微星今天宣布已成功通過 Science Based Targets initiative（SBTi） 的「近期科學基礎減量目標」及「淨零碳排（Net-zero）」驗證，並完成 EPEAT Climate change mitigation (CCM) 註冊，獲得全球電子委員會（GEC）認可的 EPEAT Climate+ Champion 榮譽。

微星表示，這次雙重認證彰顯微星在氣候行動與永續發展上的領導力，展現從承諾邁向實踐的決心，其中 SBTi 淨零被視為國際碳管理中較高難度的標準之一，通過驗證顯示 MSI 的減碳路徑已與全球主要品牌採用的最高規範接軌。

微星永續發展辦公室協理蔡忠邦表示，通過 SBTi 驗證並獲得 EPEAT Climate+ 認證，是對我們過去努力的肯定，更是對未來承諾的宣示。微星將持續將目標轉化為行動，為低碳經濟與永續未來貢獻力量。

微星自 2023 年加入 SBTi，即依據氣候科學制定前瞻性的溫室氣體減量策略，後續並承諾於 2050 年前實現涵蓋整個價值鏈的淨零碳排。同時，MSI 微星科技每年公開揭露年度溫室氣體排放數據，持續提升能源效率與再生能源使用，以透明且可驗證的方式展現對環境責任的堅持。

獲得 EPEAT Climate+ 認證，進一步展現微星在產品設計、製造與供應鏈管理中落實氣候行動與減碳策略的能力。透過產品生命週期管理與綠色設計，微星持續推動循環經濟與低碳創新，確保每個環節皆符合永續標準。

微星也同步投入於綠色設計，從材料選擇到軟硬體設計，逐步導入低碳與循環經濟理念。亦積極與全球供應鏈合作，落實能源效益改善計畫，推動範疇三減量，打造低碳、永續的綠色供應鏈，攜手夥伴共同應對氣候變遷挑戰。

