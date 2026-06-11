微星股東會》營收創疫後新高、獲利卻下滑！徐祥致歉揭關稅、匯率與AI排擠三大衝擊

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微星（2377）2025年營收衝上2301.96億元，創下疫情後新高，但獲利卻未同步成長。在今（11）日股東常會上，董事長徐祥花了近5分鐘時間向股東逐一說明獲利下滑原因。面對去年營收年增16%，稅後淨利卻由67.93億元降至57.48億元的結果，他罕見地在股東會中向股東致歉，坦言「整體稅後淨利表現並不太理想，先跟各位股東說聲抱歉」，並首度完整拆解關稅戰、匯率波動與AI排擠效應如何一步步侵蝕公司獲利。

營收年增16％創疫後新高 獲利卻少了11億元

徐祥表示，微星2025年合併營收達2301.96億元，較2024年的1978.72億元成長約16%，營業規模創下疫情後新高。

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不過，毛利率由2024年的12.28%下降至約11%，稅前淨利率也從4.38%降至3.1%，全年稅後淨利57.48億元，較前一年度減少約11億元。

「雖然去年營收成長了十幾個百分點，可是獲利反而下降十幾個百分點。」徐祥說。

他坦言，2025年原本被視為AI PC與高階電競產品的重要成長年度，但受到多重外部因素影響，公司獲利表現未能跟上營收成長腳步。

電競新品遞延上市 第一季先承受毛利壓力

徐祥表示，第一個影響因素來自產品上市時程。

由於2025年第一季主要電競產品平台更新進度較預期延後，新一代Gaming產品直到第二季才開始放量，導致第一季缺乏具備較高獲利能力的新產品支撐。

「第一季沒有什麼新產品，所以毛利有一點偏低。」徐祥表示。

對以電競產品為主要營收來源的微星而言，新平台推出時程往往直接影響產品組合與獲利結構，也讓第一季成為全年獲利壓力的開端。

關稅戰打亂供應鏈 十多款Notebook同步啟動產能外移

真正的挑戰則從第二季開始浮現。徐祥指出，2025年美國關稅政策升溫後，微星不得不加速將中國生產基地部分產能移往海外，以降低關稅衝擊。

但對於產品線橫跨筆電、顯示卡、主機板與系統產品的微星而言，這並非短時間內就能完成的工作。

「Notebook大概就有十幾個新機種要移出來。」徐祥說。

他表示，微星過去採取自有設計、自有製造模式，海外原本並未建立與中國相同規模的生產能力，因此在產能移轉過程中投入大量時間與資源。

「我們花了很多時間移轉產能。」徐祥表示，由於新產品必須重新進行驗證、試產與量產，部分產品上市時程因此延後，也讓公司錯失部分市場機會。

台幣急升值侵蝕毛利 第二季就吃掉3.6個百分點

除了關稅問題，匯率波動也成為去年另一項重大挑戰。徐祥表示，為因應關稅變數，公司提前備妥約兩至三個月庫存，希望降低供貨風險。然而就在備貨期間，新台幣匯率快速由32元區間升值至29元區間，導致庫存價值受到影響。「我們在第二季的時候，大概吃掉3.6%左右的毛利。」

他進一步指出，「第三季大概也影響到2.3%左右的毛利。」也就是說，短短半年內，光匯率因素便對毛利率造成數個百分點的衝擊，進一步壓縮獲利空間。

光關稅成本就多付十餘億元 公司只能自行吸收

即使產能外移，仍有部分產品必須留在中國生產。徐祥透露，這些產品所支付的關稅成本就高達十餘億元。然而，當時市場景氣並不理想，加上產業競爭激烈，微星難以將新增成本全面轉嫁給客戶。

「去年光關稅就是支付了十幾億元。」

他表示，2025年第三季與第四季期間，業界普遍不願率先漲價，因此大部分新增成本最終只能由廠商自行吸收。

這也使得關稅政策從供應鏈、生產成本到終端售價，層層壓縮企業獲利能力。

AI排擠效應來襲 記憶體價格暴漲30％至50％

進入第四季後，另一波壓力接踵而來。徐祥指出，AI伺服器需求快速成長，排擠全球記憶體產能，導致DRAM與SSD價格自去年第四季起大幅上漲。

「Memory跟SSD價格至少漲了30%到50%。」徐祥表示，消費性電子產品多半提前數季就與通路商敲定價格，因此無法即時反映成本。為了消化既有庫存，公司甚至必須投入更多促銷資源。

在關稅、匯率與AI排擠效應三重夾擊下，微星去年雖繳出營收創高成績單，但獲利卻未能同步成長。



不過徐祥也指出，隨著價格調整逐步完成、庫存恢復健康水位，加上第一季毛利率已回升至15%，今年整體獲利能力正逐步回到正常軌道，期望能將去年受到的衝擊降到最低。

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