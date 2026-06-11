微星股東會》DIY市場比預期更差！徐祥：Q2漲價後客戶仍在攻防，AI伺服器下半年逐步貢獻

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PC產業今年面臨記憶體價格上漲、消費需求疲弱等挑戰，電競品牌微星（2377）今（11）日召開股東常會，會中通過每股配發現金股利4.2元。董事長徐祥於會後表示，今年第一季毛利率已由去年平均約11%回升至15%，不過DIY市場表現比原先預期更疲弱，第二季產品漲價後客戶接受度仍在拉鋸。展望下半年，他認為AI伺服器、AIoT及車載等新事業將逐步貢獻營收，成為彌補傳統PC市場下滑的重要動能。



4.2元現金股利 首季毛利率回升至15%

微星今日召開股東常會，承認2025年度營業報告書及財務報表，並通過每股配發現金股利4.2元。

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談及今年營運表現，徐祥表示，第一季營收較去年同期成長約5%，毛利率則由去年平均約11%回升至15%，稅前獲利達41.33億元、稅後獲利32.17億元，整體獲利能力已明顯改善。

徐祥指出，去年第四季起DRAM、SSD等關鍵零組件價格大幅上漲，但當時市場仍處於清理庫存階段，產品售價未能立即反映成本。進入今年第一季後，隨著舊庫存逐步去化，公司也開始調整產品售價。

「第一季開始，大部分的貨清完以後，我們慢慢把產品價格拉到比較合理的水準。」徐祥說。

此外，NVIDIA部分產品供貨仍偏緊，也讓市場維持較健康的價格秩序，有助於整體毛利率回升至正常水準。

DIY市場比預期更疲弱 Q2漲價後客戶仍在攻防

不過，面對今年整體PC市場景氣，徐祥態度仍相對審慎。

他表示，今年初原本預估PC市場將衰退15%至20%，但目前觀察下來，DIY市場下滑幅度比預期更大。

「DIY市場下滑幅度更多、幅度更大。」徐祥坦言。

他分析，PC市場可區分為商用（Commercial）與消費性（Consumer）兩大領域，其中企業市場仍有既定IT預算支撐，衰退幅度相對有限；但消費性市場則受到記憶體價格、CPU供應及終端售價上漲影響較大，需求波動明顯。

微星自第二季開始陸續反映成本調漲產品價格，但目前市場接受度仍有待觀察。

「從第二季開始漲價以後，看起來接受度還沒有那麼好。」徐祥表示，「目前看到Q2的接受度，都還在攻防。」

他認為，消費者仍需要一段時間適應新價格區間，第三季後市場需求能否回穩，仍須持續觀察。

AI伺服器、AIoT與車載業務 新客戶導入進展順利

在新事業布局方面，徐祥指出，目前AI伺服器、AIoT與車載市場均有不錯進展，新產品與新客戶導入情況符合預期。

「整體來講，新產品、新客戶的導入都還算順利。」他表示。

不過徐祥也指出，無論是車用產品或AI伺服器，均需要經過長時間驗證與客戶認證，不可能在短時間內快速放量，因此目前仍以小量試產及導入階段為主。

他認為，下半年開始，這些新事業的出貨量與營收貢獻可望逐步提升，為微星帶來新的成長來源。

AI伺服器今年仍屬中個位數貢獻 下半年逐步放量

談及市場關注的AI伺服器業務，徐祥表示，由於微星進入AI伺服器市場相對較晚，仍處於產品布局與客戶驗證階段，今年對營收貢獻仍將維持中個位數水準。

「今年AI Server的貢獻還是中個位數。」徐祥說。

他進一步指出，AI伺服器除了需要投入大量研發資源與人才招募外，更重要的是取得NVIDIA的認證資格，而這也是業界普遍面臨的高門檻挑戰。

「最重要的是需要得到NVIDIA的認證，這一塊更難，我們現在還在努力當中。」

徐祥表示，目前公司對AI伺服器業務發展方向仍維持正向看法，隨著新客戶陸續導入、認證逐步完成，下半年有望開始看到較明顯的營收挹注。

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