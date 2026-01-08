微星 MSI CES2026 展現硬派實力：從 300W 效能怪獸筆電到 AI 掌機，全面定義「Innovate Beyond」

在科技產業的年度盛事 CES 2026（消費性電子展）上，全球高效能運算領導品牌 MSI 微星科技再次向市場展示了其深厚的研發底蘊。今年，微星以「Innovate Beyond（創新無界）」為核心主題，不僅僅是硬體規格的堆疊，更展現了在 AI 時代下，如何透過極致的工程設計，將算力、散熱與使用者體驗推向全新維度。

面對 AI PC 元年的喧囂過後，2026 年的 CES 展場更聚焦於「AI 落地」與「極致效能」的實質結合。微星此次展出的陣容龐大，橫跨榮獲創新獎的筆記型電腦、第二代掌上型遊戲機、次世代 QD-OLED 顯示器，以及 WiFi 7 網通生態系。其中，一款總功耗高達 300W 的 16 吋筆電，更是成為展場中令硬派玩家與專業創作者駐足的焦點。

微星科技行銷副總經理程惠正（Sam Chern）在展前記者會上強調：「『Innovate Beyond』是微星最深層的 DNA。無論挑戰如何，我們深信技術創新是引領產業前進的唯一動力。透過橫跨全產品線的核心技術突破，我們向世界證明極致效能與 AI 應用可以完美共存且不需取捨。」

行動運算的極致工藝：打破物理限制的散熱革命

Raider 16 Max：地表最強 16 吋效能野獸

本次展出的重頭戲無疑是全新的 Raider 16 Max。在 16 吋的機身限制下，微星工程團隊達成了一項驚人的成就：讓 CPU 與 GPU 的總供電能力（Total Graphics Power + CPU Power）達到 300W。對於熟悉筆電架構的讀者而言，這是一個跨越性的門檻，意味著這台筆電能釋放媲美桌機等級的運算能量。

為了壓制這股龐大的熱能，Raider 16 Max 搭載了微星獨家的 Cooler Boost Trinity 內吹式散熱技術。這套系統並非簡單的風扇堆疊，而是精密的空氣動力學設計：包含三顆高效風扇、六根導熱管，以及多達五個出風口。此外，微星更導入了相變式散熱材料（Phase-Change Material），利用材料在固態與液態轉換時吸收大量潛熱的物理特性，確保系統在高負載運作下不發生熱節流（Thermal Throttling）。這款產品的出現，重新定義了 16 吋電競筆電的效能天花板。

Stealth 16 AI+ 與 Prestige 系列：優雅與生產力的平衡

若 Raider 代表狂野的效能，Stealth 16 AI+ 則演繹了精密的平衡藝術。機身厚度僅 16mm、重量僅 1.9 公斤，卻並未因此犧牲效能。受惠於重新設計的散熱模組，該機型能為 GPU 提供額外 20W 的電力餘裕。這顯示微星在輕薄機構件的設計上已臻化境，成功在極限體積內榨出每一分效能，目標鎖定需要高移動性的專業工作者。

商務系列的 Prestige 筆電則延續了全鋁合金機身的極簡美學。今年的亮點在於人機介面的革新，導入了獨家 Action Touchpad 與隨機附贈的 MSI Nano Pen，試圖在傳統筆電操作邏輯之外，為創作者提供更直覺的輸入體驗。

掌機戰場再進化：Claw 8 AI+ 冰川藍登場

經歷了第一代掌機市場的洗禮，微星在 CES 2026 推出了升級版 Claw 8 AI+，並帶來了全新的「冰川藍（Glacier Blue）」配色。從規格面分析，Claw 8 AI+ 顯然聽見了玩家對於「續航力」與「相容性」的呼聲。硬體核心換裝了 Intel® Core Ultra 200V 處理器，搭配 Arc Xe2 圖形架構。Intel 新一代架構在能耗比上的顯著提升，配合機身內建的 80Wh 大容量電池，預期將大幅改善 Windows 掌機為人詬病的續航短版。

操作體驗方面，8 吋 FHD+ 螢幕支援 120Hz 可變更新率（VRR），這對於掌機在不同遊戲幀數下的流暢度至關重要。此外，採用 Hall Effect（霍爾效應） 感應器的搖桿，能徹底根除傳統電位器搖桿長時間使用後的「飄移」問題，顯示微星意圖打造一款經得起重度玩家考驗的硬體。

視覺與連結：AI 驅動的 OLED 與 WiFi 7 生態

顯示技術的戰場上，微星持續押注 QD-OLED 技術。新款 MPG 341CQR QD-OLED X36 是一款 34 吋 UWQHD （3440 x 1440） 的 21：9 超寬螢幕。除了高達 360Hz 的電競級刷新率外，最引人注目的是其「AI 護眼」機制。

微星利用 NPU（神經網路處理器）演算法，開發出 AI Care Sensor 與 OLED Care 3.0。這套系統能即時偵測使用者的狀態與環境，智慧調整電源策略。這不僅是為了節能，更是為了解決 OLED 面板最大的隱憂——烙印與壽命問題。透過 AI 介入硬體底層管理，微星試圖在畫質與耐用度之間取得最佳解。

在網通領域，隨著 WiFi 7 終端裝置逐漸普及，微星推出了 Roamii BE Pro 網狀路由系統（Mesh System）。這款產品支援三頻技術，並整合了 FortiSecu 資安防護。特別的是其外觀設計——簡約的三角造型搭配可自訂 RGB 燈效，顯示網通產品正從冰冷的機房設備，轉變為居家風格的一部分。

DIY 零組件：為高功耗時代構築基石

對於熱愛 DIY 的 PC 玩家，微星在零組件上的佈局同樣精彩，重點全數圍繞在「穩定性」與「高效率」。

主機板： 全新 AMD X870（E） 與 B850 MAX 系列主機板，針對超頻玩家導入了 OC Engine ，透過外部時脈產生器，宣稱可提升最高 15% 的效能。同時 BIOS ROM 升級至 64MB，為未來幾年的處理器更新預留了充足的相容性空間。

電源供應器（PSU）： 針對新世代顯示卡瞬時功耗（Power Spike）的問題，微星推出了 GPU Safeguard+ 技術。旗艦款 MPG Ai1600TS PCIE5 專為頂級配置設計，強調 +12V 供電的絕對穩定；而白金牌的 MAG A1200PLS PCIE5 則搭載 135mm FDB 風扇，兼顧靜音與散熱。

儲存裝置： 隨著 PCIe Gen5 SSD 的熱度（物理意義上的熱）成為課題，微星 SPATIUM M571 DLP SSD 採用了 台積電 6nm 製程控制器。這項製程紅利使其功耗降低了 50%，在提供 14,000 MB/s 極速讀取的同時，大幅降低過熱降速的風險。此外，獨家的 Data Loss Protection 機制，確保在意外斷電時資料的安全性，這對於內容創作者而言是至關重要的防護。

迷你電腦與周邊：Copilot+ PC 的極小化實踐

在展場的一角，一台體積僅 0.51 公升的迷你電腦 Cubi NUC AI+ 3MG 展現了驚人的整合力。這不僅是一台支援 Copilot+ PC 定義的 AI 電腦，更塞入了 Intel® Core™ Ultra 9（Series 3） 處理器。雙 Thunderbolt 4 與雙 2.5G 網路孔的配置，使其成為極具生產力的工作站，且機殼採用 PCR 回收塑料，呼應了科技業的永續趨勢。

周邊方面，微星全面邁向「8K 無線時代」。新的 Versa 300/500 滑鼠與 Strike 700 HE 鍵盤均支援 8K 回報率，提供毫秒必爭的電競級精準度。Versa 500 更導入了具備兩段模式切換的霍爾效應磁滾輪，展現了微星在周邊互動體驗上的細膩優化。

CES 2026 展位資訊

2026 年 1 月 6 日至 9 日，於拉斯維加斯舉行。

展位 1｜Venetian Expo（Veronese 2403–2406）

展位 2｜Las Vegas Convention Center（LVCC）, West Hall, Booth #5067