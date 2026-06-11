微星 Q1 毛利率回升至 15％ 押注 AI 伺服器與高階筆電守市佔

【緯來新聞網】在微星科技今（11）日股東常會上，董事長徐祥公布 2026 年第一季成績， 毛利率從去年全年均值大幅回升。2026 年第一季合併營收 562.57 億元、年增約 5％；毛利率從去年全年平均約 11％ 回升至 15％；稅前淨利 41.33 億元、稅後淨利 34.17 億元、EPS 4.04 元，年增逾兩倍，創近 16 季新高。

圖／唐子晴攝影

徐祥說明，毛利回升的關鍵，在於去年第四季各家廠商清完庫存後，今年第一季整體售價回歸合理水準，加上筆電零組件出現缺貨，配貨量較一般旺季少了兩至三成，市場因此維持較健康的毛利。



展望全年，徐祥坦言整體環境仍不樂觀。受地緣政治與油價物價攀升影響，DIY 市場目前普遍呈現雙位數衰退。對此，微星今年 3 月已透露，PC 業務將採「量縮價增」策略，專注中高階產品、調漲售價 15％ 至 30％，以維持市佔率與毛利穩定，而非追求出貨量成長。



在 PC 以外，微星積極布局 AI 伺服器、AIoT 與車用，希望以新業務成長彌補 DIY 市場的下滑。徐祥表示，目前新客戶導入進度算順利，但從小量到批量需要時間，預計下半年營收貢獻才會逐漸顯現，今年 AI 伺服器占整體營收比重仍維持個位數，主因微星進入這個領域相對較晚，工程師招募與產品設計均需時間，NVIDIA 認證也仍在努力推進中。



不過在日前的法說會上，微星已設定目標，2026 年 AI 伺服器營收年增 50％ 至 100％，並以此為未來三至五年的成長主軸。



供應鏈方面，伺服器記憶體缺貨問題仍是一大變數。徐祥指出，原廠每月供貨量固定，下一季能拿到多少、價格如何，目前能見度極低，對報價與接單都帶來不確定性。在美國布局上，微星已在當地建立 Level 10、Level 11 的系統組裝業務，主要供應美國本地客戶，目前正配合客戶驗證流程逐步起量。

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