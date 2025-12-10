微氣泡洗蔬果 去汙除蟲免清潔劑

高科、屏科大與創美工業合作，歷經多年驗證改良，發表「貨櫃式多功能微氣泡水果即時清洗系統」，有去汙、清洗、除蟲、不須使用化學清潔劑等優點，縮短採收到出貨時間、有利蔬果升級，目前已取得國家專利，也前進屏東、台東為農民分憂解勞。

超多微氣泡不斷湧上，到底是誰在洗SPA？原來是鳳梨釋迦！洗過澡亮晶晶，吃了更安心。

高科大水產食品所研究生 黃稟皓：「前期的洗液這個設備，其實也選了好幾種，不同的清洗方法 下去做調整，並搭載微氣泡的話，可以加速解決農民的問題，大幅地降低芥殼蟲，附著在果皮表面的殘留率。」

「移動式微氣泡清洗設備」改良版，縮小能裝進標準20呎貨櫃裡，有去汙、清洗、除蟲、不須使用化學清潔劑多重優點。

高科大水產食品所研究生 黃稟皓：「因為商業型 就是量變大了以後，其實未知的變數也接著變出來了，遇到了很多問題就是，無法產生微氣泡，或者是怎麼機台動不了等等之類的，找到了原因 想辦法克服這個問題。」

裝上監控程式，搭載AI智慧選果，各類數據分類掌握。

高科大水食系教授 侯智耀：「第一個就是清洗，第二個就是說 我有沒有機會，把這個農藥部分去除，第二個就是有沒有機會，做更深層次的雜質或者是蟲的部分，去把它做脫除，所以才會有技術衍生的進程。」

研究已取得6項專利、發表8篇國際期刊，蔬果表面皺褶越多清潔挑戰越多，微氣泡恰好能克服這個痛點。

高科大水食系教授 侯智耀：「是要去做不同的測試，包含我們在鳳梨的清洗，或是在鳳梨釋迦，或是其他果品的清洗上面，接下來就是送到台東的產地，做相關的量化的測試，再去收集更大量的數據，來修正跟調整這樣的機台。」

一站式設備將到台東農產區部署，縮短蔬果採收到出貨時間、降低損耗，也有利外銷。

