微波便當一直爆炸超崩潰！內行教２招秒解決不再噴濺，台電曝不能微波食物

對許多上班族而言，自備便當是經濟實惠的選擇，然而在公司茶水間加熱時，卻經常面臨食物「爆炸」的窘境。近日一名女性上班族分享自己連日來的微波災難，從水煮蛋到海鮮都難逃破裂命運，讓她氣得向家人連連抱怨。這篇貼文引發廣大共鳴，不少網友紛紛現身說法，分享各自的微波爆炸經驗，並提供實用的防爆技巧。

微波便當食材頻爆炸

一名女網友在Threads平台發文求救，表示自己多次將便當帶到公司微波加熱，結果每次都上演食物爆炸戲碼，讓她忍不住崩潰喊話：「誰能教我什麼食物可以微波，在公司爆了N次，快瘋了」。



從她上傳的慘烈照片可以看出，便當盒內的水煮蛋、魚肉、透抽及其他肉類在高溫微波後全部碎裂，場面相當驚人，讓她氣得向家人訴苦，從「剛剛魚爆掉」到「透抽爆掉」，甚至直言「透抽大爆炸，以後不帶了，氣死」，可見其無奈程度。

網友分享容易爆炸食物清單

貼文發出後，立刻引來眾多網友熱烈回應，許多人紛紛分享自己的食物爆炸經驗，「經驗談，貢丸、透抽、蒸蛋、滷蛋都會」「肥肉也會爆炸」「我都帶雞胸肉、火鍋肉片，沒有爆掉過」。

網友傳授微波料理防爆技巧

面對微波爆炸問題，經驗豐富的網友們也不吝分享解決方案，有人從食材處理角度建議，「有厚度，容易有內外溫差的都會爆，準備時切開弄小弄薄，就不會了」「蛋弄成煎蛋或炒蛋不會爆」「肉類、油脂高的食物要用低火，蛋我會先把它弄破」「會爆就是溫度太高或是時間太久，妳的牛肉都要變成肉乾了」「肉類要低溫一點微波，讓它慢一點熱就比較不會爆，不過相對時間就要長一點 」。

使用紙巾或微波蓋避免噴濺

也有內行網友提供實用工具建議，「可以把廚房紙巾用濕，蓋在便當盒上面去微波，但是蛋、豬皮、魚微波太容易爆炸了」「可以把紙巾用濕蓋在上面，食物也會比較好吃」「買個專門微波的蓋子蓋著，然後隨便它爆炸」「買個微波爐內的加熱蓋，爆炸不用清微波爐，我在辦公室就放這個」「解決辦法是用低瓦數微波，拉長時間，並且用其他菜蓋住這些食材，減少噴濺」。

微波會爆炸的食物

台電曾提醒民眾，並非所有食物都適合微波加熱，不過可以記住一個重要原則：「帶殼／膜／皮的食物不能微波」。台電說明，微波爐的運作原理是透過微波電波讓食物中的水分子震動摩擦產生熱能，當食物加熱後，內部的水分轉化為水蒸氣，使得內部壓力及體積逐漸增加。如果食材外層有殼膜存在，水蒸氣就無法順利散出，可能導致食材承受不住壓力而爆裂開來。因此螃蟹、蝦子、雞蛋、香腸、栗子，以及帶皮的番茄、葡萄、整顆蘋果等食材，都不適合直接放入微波爐加熱，需要採用其他方式處理。

▲有些食物不能微波，不然會爆炸。（圖片來源：台電粉專）

台電

網址：https://hc1.taipower.com.tw/2289/2512/65434/2514/44899/normalPost

