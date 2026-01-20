微波便當「食材毀容」全爆！過來人曝經驗：有「它」不再噴濺

網友抱怨，使用公司微波爐加熱食材容易爆裂，對此網友分享避免噴濺經驗。示意圖／鏡報

許多上班族習慣自行準備便當至公司加熱，不過一名女子在社群分享，經常在公司使用微波爐加熱，食材都會爆開，導致中午排隊人潮下，還要清理爆炸殘渣，相當丟臉；貼文曝光，網友建議避免烹煮易爆食材外，加熱前多1步驟，保證不再噴濺。

原PO在社群抱怨，自己準備便當時，已經將易爆的蛋撥散，不過微波加熱時，仍會爆開，甚至微波小卷、肉塊及魚都無法順利微波加熱，無奈已經將便當分為80秒、40至50秒加熱，微波後仍經常炸開，導致中午排隊使用微波爐人潮之下，還要花時間清潔，便當菜色也遭到毀容。

貼文曝光，一派網友點出，包括滷蛋、蒸蛋、豬皮、貢丸、透抽等，都是微波易炸食材，建議將食材剪碎，另外肉類及油脂高的食物也應使用低火加熱，因正常便當一次微波3至5分鐘為極限，若微波時間過長、火力過高，都容易使食材爆開。

一派網友則分享經驗，可以買「微波爐專用蓋」，如此一來不僅能避免噴濺，還能保濕、使受熱更加均勻；另外也有網友點出，首先可以將廚房紙巾沾濕，鋪蓋在便當盒上再進行加熱，或是「將便當盒蓋子開2扣、留2扣，有蓋子當保護」、「菜放下面，飯鋪在最上方」。



