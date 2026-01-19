微波便當「食物全爆」 OL崩潰！加熱前多1步驟：保證不噴

上班族自備便當微波時常遇食物「爆炸」困擾，一名女上班族抱怨，連續多天在公司加熱便當時，水煮蛋、魚肉、透抽等食物都因高溫而破裂，貼文引發熱烈討論，網友建議，可將容易爆裂的食物切小塊、縮短微波時間分批加熱，或用濕紙巾覆蓋便當、使用微波爐專用蓋子，加熱時蓋上即可降低爆炸風險。

原PO今（19）日於Threads發文指出，連續好幾天將便當帶到公司茶水間微波加熱，食物都在過程中「爆掉」，讓她崩潰直呼「誰能教我什麼食物可以微波，快瘋了」。

從她上傳的照片可見，便當內的水煮蛋、魚肉、透抽及其他肉類，在高溫微波後碎裂，她連續幾天都氣得向家人抱怨：「剛剛魚爆掉」、「透抽爆掉」、「透抽大爆炸，以後不帶了，氣死」。

不少人分享經驗指出，貢丸、透抽、蒸蛋、滷蛋等稍厚的食物，在微波加熱過程中容易爆開，可先切成小塊，或縮短微波時間，分批慢慢加熱，也建議微波前可用濕紙巾覆蓋便當，或使用微波爐專用蓋子，這樣加熱時即可降低風險。

另有人解釋，食物會爆掉與微波爐運作原理有關，微波爐加熱主要作用在食物內的水分子，當溫度快速升高，內部壓力增加，若食物外層有薄膜或硬殼，無法釋放壓力就容易爆炸。

網友留言，「可以把紙巾用濕蓋在上面，食物也會比較好吃」、「我都帶雞胸肉、火鍋肉片，沒有爆掉過」、「有厚度，容易有內外溫差的都會爆，準備時切開弄小弄薄，就不會了」、「蛋爆掉的話，微波前用湯匙戳一下，讓它有破裂痕跡，再來分兩次微波」。

