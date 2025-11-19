微波像油炸一樣香 「長壽菜」料理秘訣 鎖住漂亮紫色

茄子營養價值高，紫色的外皮富含花青素，具強大抗氧化能力。不少人在料理茄子時，總是越煮越黑，賣相不佳，國宴主廚溫國智指出，可在讓茄子表皮上輕刷上一層油，切塊攤開在盤子上後用微波爐加熱2分鐘，成品不只呈現漂亮的紫色，吃起來口感還跟油炸相似，淋上特調的蒜泥醬汁後，就是餐廳等級的料理。

國宴主廚溫國智在臉書粉專指出，想要茄子不變黑，可以在茄子對切後，在紫色外皮刷上一點油，讓茄子表面的光滑組織聚合油脂，之後再切成一口大小，並一一攤開在盤子上，使其能受熱均勻，放入微波爐加熱2分鐘後，熟透的茄子就會呈現漂亮的紫色，吃起來口感與油炸相似。若再淋上由2大匙醬油膏、2大匙蒜泥、1大匙胡麻油、1/2小匙糖、1小匙白醋、一點辣油所特調的蒜泥醬汁，就是餐廳等級的茄子料理。

廣告 廣告

若不想使用油，農業部也教2招防止茄子氧化變黑的方法，可在茄子切成長條狀後，放入添加鹽的水裡浸泡，或是浸泡於添加檸檬汁的水，都有抗氧化的效果，可以幫助茄子在料理過程中不變黑，色香味俱全。

茄子在國人餐桌上受歡迎的程度雖不高，卻是古代皇上必點的長壽菜。根據台灣癌症基金會指出，茄子富含多種營養素，有助於降膽固醇，紫色的外皮含有維生素P與花青素，能避免動脈粥狀硬化、維持血管彈性，茄子含有的綠原酸還能幫助血糖穩定。挑選時，果皮應呈亮紫紅色、無凹洞或挫傷、飽滿有彈性，底部也不要過於膨大，因這表示茄子較成熟老化，會影響食用口感。

更多中時新聞網報導

中醫傳授 活化脾肺 強健正氣 超慢跑養身術

葛兆恩姊弟首度銀幕同框零互動

NBA》無視傷兵危機 東契奇轟41分獵鹿