微波海鮮超NG！專家揭恐釀「廚房災難」真相 台電點名這3類食物會爆炸

生活中心／王文承報導

專家提醒，剩下的海鮮千萬不要直接丟進微波爐加熱，看似方便，卻可能讓原本可口的大餐瞬間變成「廚房災難」。（示意圖／資料照）

過去加熱食物必須依靠電鍋或以熱水加溫，如今微波爐只需短短幾分鐘就能完成加熱，成為多數家庭不可或缺的廚房神器。然而，專家提醒，剩下的海鮮千萬不要直接丟進微波爐加熱，看似方便，卻可能讓原本可口的大餐瞬間變成「廚房災難」。

微波海鮮超NG 台電點3類食物會爆炸



為什麼微波海鮮會讓整間廚房瀰漫濃濃腥味？關鍵就在於微波爐的加熱方式。微波是利用電磁波讓食物水分子高速震動產生熱能，雖然看起來像是「由內而外」均勻加熱，但實際上卻常出現外層過熱、內部仍偏冷的情況。這種粗糙的加熱手法對細緻的海鮮極為不友善，從邊緣熟到變柴、中心還沒熱透，鮭魚變乾、干貝像口香糖、蝦仁變成橡皮筋，原本鮮嫩的口感完全被毀掉。

美國飲食網站《The Takeout》指出，海鮮蛋白質極易過熟，一旦水分流失就很難挽救。更麻煩的是，微波加熱還可能引爆「腥味風暴」，因高溫會使魚腥味分子瞬間大量揮發，短短幾分鐘就能讓整間廚房瀰漫海鮮味，甚至蔓延到客廳、辦公室，彷彿瞬間變成海產攤。

專家建議，重新加熱海鮮時最好改用烤箱或爐火小火慢熱，可用鋁箔紙鬆鬆包裹食材，加少許高湯、白酒或清水，讓海鮮維持濕潤口感；若使用平底鍋，加蓋並以小火加熱也能避免水分流失。若真的趕時間非微波不可，至少要調低功率、分段加熱，雖能稍微降低損傷，但口感仍不如正統加熱方式。

另外，「台電電力粉絲團」曾也提醒，不是所有食物都能進微波爐，特別是帶有「殼、皮、膜」的食材，例如蛋、番茄、蛤蜊等。這類食物在微波時，內部水分會轉成水蒸氣，但外層殼膜無法釋放壓力，可能導致食材在微波中爆裂，甚至引發危險。

