微波爐不是百寶箱！「這3樣」千萬別放進去 消防員警告：最常被忽略

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

微波爐幾乎是家家戶戶的必備電器，不過看似方便的加熱方式，其實暗藏風險。由消防員經營的臉書粉專「消防神主牌」近日提醒，微波爐並非百寶箱，有三樣東西千萬不能放進去，包括完整的一顆蛋、金屬與錫箔紙，以及密封容器或未開孔的保鮮膜，否則可能引發爆裂甚至起火意外。

微波爐幾乎是家家戶戶的必備電器。（示意圖／Pixabay）

粉專指出，最常被忽略的是「完整的一顆蛋」。不論是生蛋、熟蛋、帶殼水煮蛋，還是剝殼的滷蛋，只要整顆未破壞結構就直接微波，都可能成為不定時炸彈。微波加熱的原理是讓水分子震動生熱，雞蛋內部水分多，加熱後會產生大量蒸氣，但蛋白凝固後結構緻密，蒸氣無法順利排出，壓力在蛋內累積，可能在取出或咬下的瞬間爆開，高溫蛋黃與蒸氣噴濺，嚴重甚至可能傷及眼睛。

粉專也解釋，如果真的需要加熱雞蛋，應先將蛋切半或戳破，讓蒸氣有出口，避免壓力堆積造成爆裂。這個小動作就能大幅降低風險。

另外，金屬與錫箔紙同樣是微波爐的大忌。像便當中的錫箔紙、包裝上的金屬封條，甚至盤子上的金邊裝飾，遇到微波都可能產生反射與電流，出現火花與閃光，不僅可能損壞微波爐，嚴重時還會引發火災。

至於密封的容器或包得緊密的保鮮膜也不能直接加熱。當食物受熱後，內部空氣與蒸氣膨脹，如果沒有預留出口，容易造成爆裂，讓湯汁四處噴濺。加熱前記得留縫或開孔，才能確保安全。

