微波爐加熱會致癌嗎？營養師曝3大NG用法...這「2件事」更重要

營養師指出微波爐正確用法。示意圖／Freepik

老一輩對於微波爐總有「致癌」、「輻射」的刻板印象，不過台灣衛福部、美國癌症協會(ACS)均出面駁斥，表示微波爐中的輻射量完全不足以對人體產生傷害。對此，營養師曾建銘也指出，微波爐還能保留住食物的營養，真正必須注意的是微波時「使用的容器」以及「食物的種類」。

曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文指出，不少人一想到微波，就會聯想到不營養、殘留輻射、吃久恐致癌的錯誤觀念，微波爐被稱為廚房裡的「背鍋俠」一點也不為過，但這些往往都是迷思。

微波爐迷思1：微波會殺死營養？

「任何食物加熱後都會流失營養」，曾建銘解釋，微波爐加熱時間短，且不用另外加水，因此那些碰高溫、碰水就流失的營養素，如維生素B群、維生素C，使用微波爐後的「流失率」反而比水煮還要低。

高溫加熱可能導致維生素流失。示意圖／Freepik

微波爐迷思2：微波爐會致癌？

曾建銘指出，微波爐的原理是利用電磁波讓水分子震動產生熱，進而加熱食物，「這種能量不會殘留在食物裡，更不會改變食物的DNA」。

他也提醒，真正應該關心的應該是「微波食物的容器」，以玻璃、陶瓷材質最佳，其次是耐熱的5號塑膠容器(PP) ，切勿使用金屬、塑膠袋，或用保鮮膜直接接觸食物。

曾建銘提醒微波切勿使用金屬、塑膠袋，或用保鮮膜直接接觸食物。示意圖／Freepik

微波爐適合哪種人使用？氣炸鍋、電鍋推薦嗎？

曾建銘表示，若為忙碌的上班族，或需要吃復熱便當，微波爐最為適合，不過需要注意容器材質，避免讓塑化劑被溶出。

常見的氣炸鍋則適合給「偶爾想吃炸物的」族群，不過仍必須注意，氣炸雖然使用較少的油，但澱粉類經歷高溫後，容易產生「丙烯醯胺」，對身體仍是種負擔。

若為腸胃敏感、長者、備孕或是臨床病人族群，曾建銘表示較適合使用較為溫和，且最穩定的電鍋進行蒸煮加熱。

沒有完美的加熱方式！營養師曝這2件事更重要

曾建銘也再次提醒，沒有任何一種加熱方式是天然無毒或是絕對完美的，比起擔心微波爐的安全性，除了前述所說的「容器材質」，更應該關注「食物本質」，避免攝取過度加工、高鹽，以及含有不好油脂的食物，「把焦點放回食材本身，吃得均衡，就不用自己嚇自己囉」。

營養師曾建銘曝微波爐迷思。圖／翻攝自曾建銘臉書



