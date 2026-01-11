微波爐加熱「不是放中間」！藥師曝正確位置 親解原理：不會致癌

藥師說明微波爐正確加熱位置，應該是靠邊緣不是中間。（圖／AI示意圖）

微波爐已成為家庭常見家電，不少民眾加熱食物時習慣將餐點置於正中央，不過藥師何峻宇近日於影片中指出，若為一般家中常見的轉盤式微波爐，食物位置應放在邊緣才能提升加熱效率，引發許多網友討論。

何峻宇在YouTube影片中先澄清微波爐相關疑慮。他表示，微波爐透過電磁波使食物中的水分子振動並產生熱能，此原理屬於「非游離型輻射」，不會對人體造成致癌風險。他進一步提到，相較於煎、炸等高溫料理方式，微波加熱能降低營養素流失，甚至有機會比水煮更能保留食材原味。

何峻宇說明微波爐不會致癌。（圖／翻攝YouTube／三寶藥師）

影片中最受關注的則是「加熱位置」。他說明，轉盤式微波爐的微波通常從側邊發射，將餐點放在盤面邊緣，隨轉動即可使食物不同部位接收到較均勻的能量，達到較佳加熱效果；若使用超商常見的平台式微波爐，因為微波從底部釋放，將食物放在中央才是正確作法。

此內容曝光後，網路上出現兩種反應。部分網友表示恍然大悟，「難怪中間常常冰冰的」、「原來我誤會它這麼多年」；另一部分網友則提到實際操作不易，「盤子太大放邊邊會卡住轉不動啊」、「放邊緣感覺轉一轉會飛出去，強迫症只能放中間」。

此外，粉絲專頁「約翰家庭百貨」也曾分享相同觀點，建議轉盤式微波爐的食物放於邊緣位置，使其在旋轉過程中更均勻受熱；至於無轉盤的機型，由於微波從底部釋放，加熱分布較為一致，可在加熱中段暫停一次，翻動或攪拌內容物，以提升整體受熱效果。

針對微波爐是否會造成輻射疑慮，國健署先前則在公告中指出，微波爐是利用電磁波穿透絕緣體，讓食物中的水分子吸收能量後產生加熱效果，並非經由X射線或伽馬射線加熱，因此不會造成食物具有放射性。國健署也引用「美國癌症協會（ACS）」資料說明微波不會改變食物的化學性質，並引用「美國食品藥物管理局（FDA）」資訊補充，微波加熱過程反而可能保留更多維生素與礦物質。

