微波爐加熱VS水煮誰更營養？眾人看答案嚇壞

生活中心／李汶臻報導

微波爐早已成為居家不可或缺的電器，能讓料理加熱變得快速又便利，但不少人對微波爐的使用方式與微波料理仍存在迷思；對此，就有藥師指出，其實使用微波爐料理相較於水煮方式，更能保留食物中的營養成分。另外，藥師還提到使用轉盤式微波爐加熱時，要想食物受熱均勻，其實「並不是放中間」，但他也特別提醒「這類微波爐」除外。

對於家用轉盤式微波爐的使用方式，不少人通常用這類微波爐加熱食品時，都會放正中間。對此，「三寶藥師」日前在IG上傳影片糾正大家，使用常見的轉盤式微波爐加熱時，最好將食物放置在「轉盤邊緣」而非中央。理由是常見的轉盤式微波爐，其實是從側邊單向發射微波，因此「放靠側邊才會加熱比較均勻」。

「三寶藥師」分享，使用家用微波爐加熱時，最好放在邊緣，這樣受熱更均勻。（圖／翻攝自IG@pharmacy_3_babies）





「三寶藥師」表示，微波爐料理比炸、煎、炒烹飪方式更健康。（圖／翻攝自IG@pharmacy_3_babies）





「三寶藥師」也進一步提到微波爐的運作原理，他表示微波爐用的是「電磁波」屬於非游離輻射，主要透過水分子摩擦來產生熱能，因此使用後「不會改變細胞結構、也不會致癌」，甚至比起油炸、煎炒等烹調方式更為健康，且相較於水煮方式更能保留食物中的營養成分。而「三寶藥師」也在影片中特別提到，如果是這類微波爐」除外。

